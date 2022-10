"To mogły być Polki"? Znamy pierwszego finalistę MŚ w siatkówce

Nie ukrywajmy: półfinału mistrzostw świata pomiędzy Serbkami a Amerykankami w Arenie Gliwice oczywiście nie oglądało się łatwo. A po wtorkowej porażce po tie-breaku z Serbkami trudno, żeby w głowie nie pojawiła się myśl "To mogły być Polki".

"To mogły być Polki"? Lepiej być z nich dumnym

Jednak niektórzy po dość pewnej wygranej Serbek pewnie zaczną mówić, że straciły jeszcze większą szansą, niż nam się wydawało. Że skoro obecne mistrzynie świata w taki sposób ogrywają Amerykanki, to gdyby Polki trafiły na nie w ćwierćfinale, to one stałyby na boisku przeciwko Serbii. Albo jeszcze inaczej: gdyby wygrały tie-breaka, od czego dzieliły je już tylko dwa punkty, to w czwartek leciałyby do Apeldoorn walczyć o pierwsze złoto w historii.

"To nie jest ważne, to jest kluczowe". Lavarini zwraca uwagę na największy sukces Polek na MŚ

Ale taka narracja jest niepotrzebna. Żal po odpadnięciu Polek pewnie długo jeszcze nie minie, ale czas na ten największy był tuż po meczu. Teraz najważniejsze to mieć świadomość tego, czego Polki dokonały tym turniejem. Docenić to, być z nich dumnym. A przy tym liczyć, że będzie to miało spory wpływ na przyszłość siatkówki kobiecej i tej kadry.

Serbki przytłaczały rywalki. Drugi finał w historii i z rzędu

To drugi finał Serbek w historii i od razu z rzędu. Przystąpią do obrony tytułu, a przeciwko Amerykankom urządziły sobie prawdziwy pokaz siły. To, co chwilami nie wychodziło im przeciwko Polkom, na USA okazało się nawet nie tyle wystarczające, ile aż przytłaczające rywalki.

Amerykanki w pierwszych dwóch setach oczywiście w jakiś sposób nawiązywały z nimi walkę, ale w żadnym z nich nie udało im się to, co polskim siatkarkom. Nie grały z Serbkami wyrównanej końcówki i nie miały realnej szansy na ugranie partii. Prowadziły tylko przy pięciu punktach - to mówi wszystko.

Bosković udowodniła, że Polki zagrały, jak najlepsze na świecie. Wszystko dzięki Stysiak

Kapitalny mecz rozgrywała Tijana Bosković. Atakująca Serbek, nazywana jedną z trzech najlepszych na świecie na tej pozycji w środę udowadniała, że chce być tą jedyną najlepszą. Po dwóch setach miała w dorobku dwadzieścia punktów - po dziesięć zdobytych na seta, aż dziewiętnaście dzięki 66-procentowej skuteczności. To statystyki marzeń, jak na tak ważny, wręcz kluczowy mecz tego turnieju.

Gwiazda Serbii wychwala Polki i polskich kibiców. "Wspaniale"

To ostateczny dowód na to, że Polki, grając w niezwykłym stylu w ćwierćfinale MŚ, naprawdę weszły na poziom światowej czołówki. Bo w nim Bosković została przyćmiona przez Magdalenę Stysiak. Zawodniczka drużyny Stefano Lavariniego zdobyła aż 40, a serbska atakująca 36 punktów. Choć momentami była nie do zatrzymania i błyszczała, to nie ona stała się największą indywidualnością tamtego spotkania.

Amerykankom nie pomogła "robinsonada". To Serbki zatańczyły

Bosković i jej koleżanki w pewnym momencie zostały jednak zaskoczone. W trzecim secie grały dość spokojnie, wyrównanie przeciwko Amerykankom, ale te zdobyły aż osiem punktów z rzędu. Pomogła im zagrywka "jokera" trenera Karcha Kiraly'ego, czyli znanej z gry w Tauron Lidze i Developresie Rzeszów, Kary Bajemy, a także odmieniona gra w ataku do tej pory bardzo nieskutecznej Kelsey Robinson-Cook.

Można to było nazwać wręcz "robinsonadą" Amerykanek. Jednego seta tak wygrały, wróciły do gry. Ale na Serbki to nie wystarczyło i nawet pomimo takiego zwrotu akcji, to Serbki po ostatniej piłce skończonej, a jakże, przez Tijanę Bosković mogły tańczyć na boisku. A Amerykanki na parkiet padły. Ze smutkiem, choć w większości bez takiego płaczu, jak u Polek.

To był piękny turniej i nikt nie miał prawa przewidywać, że jego polska część taka będzie. Na półfinale w Arenie Gliwice pojawiły się ponad cztery tysiące widzów. Kibice bawili się świetnie i docenili siatkówkę kobiet. To także jeden z kolejnych sukcesów Polek osiągnięty na tych mistrzostwach. Z czasem docenimy je wszystkie, na pewno.