Stysiak chwyciła za mikrofon po meczu z Serbią. Klasa sama w sobie

Reprezentacja Polski przegrała po emocjonującym spotkaniu 2:3 z Serbią w ćwierćfinale MŚ siatkarek. Pomimo porażki i niedosytu, bo Polki grała świetnie z faworytkami do złotego medalu (Serbki to obrończynie tytułu z 2018 roku), taki wynik należy docenić. Dla Polski to pierwszy od 60 lat ćwierćfinał światowego czempionatu.

Rozgrywany w Holandii i Polsce turniej to być może kamień węgielny pod przyszłe sukcesy zespołu Lavariniego, w której nie brakuje doświadczonych jak Joanna Wołosz, a także utalentowanych zawodniczek, jak chociażby libero 23-letnia Maria Stenzel, a przede wszystkim 21-letnia atakująca Magdalena Stysiak. W meczu z Serbią była najlepszą zawodniczką i zdobyła 40 punktów.

Jeden obraz jak tysiąc słów. Maria Stenzel po meczu z Serbią

Po spotkaniu również pokazała się jako liderka kadry. Z jej twarzy szybko zniknął smutek na rzecz podziękowań i ważnej deklaracji. - Jestem dumna z tej drużyny i mogę powiedzieć, że dałyśmy z siebie 100 procent. I w następnym roku dam z siebie jeszcze więcej - przemówiła do kibiców siedzących na Arenie Gliwice, co widać na filmiku opublikowanym przez Edytę Kowalczyk z "Przeglądu Sportowego"

Do czego nawiązywała Stysiak? Już za rok odbędą się mistrzostwa Europy. Przed rokiem Polki odpadły w ćwierćfinale po porażce 0:3 z Turcją.

Dziewczyny, było pięknie! Polki pokazały, jak się przechodzi do historii

Tak śmiała deklaracja pokazuje, jak wiele dla Polek znaczy tegoroczny występ. Sama Stysiak przyznawała, że nie od początku wierzyła, że zespół Lavariniego będzie w stanie dojść tak daleko. - Przed turniejem wątpiłabym, że uda nam się tu dotrzeć. Ale w trakcie mistrzostw zauważyłam, że naszą dobrą grą, zaangażowaniem i nastawieniem psychicznym mogłyśmy wygrywać - mówiła niedawno w rozmowie z Kubą Balcerskim ze Sport.pl.