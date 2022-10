Serbskie media podkreślają jedną rzecz po meczu z Polską na MŚ

Ćwierćfinał siatkarskich mistrzostw świata kobiet między Serbią a Polską to był prawdziwy horror. "Biało-czerwone" postawiły się mistrzyniom świata. Sensacyjnie wygrały pierwszego seta, a potem niespodziewanie doprowadziły do tie-breaka, w którym po wyrównanej walce lepsze okazały się Serbki. Dla Polek to najlepszy mundial od 60 lat. Serbskie media sporo miejsca poświęciły tej rywalizacji na swoich stronach.

"To trzeba było przeżyć"

Portal "Srbija Danas" zachwycał się dramaturgią tego spotkania. Już w tytule określa, że "to trzeba było przeżyć", a taki thriller był naprawdę rzadko spotykany na siatkarskich boiskach. W pomeczowym tekście portal zwraca uwagę, że Polki były "wsparte świetnym dopingiem z trybun", a tie-break to "osobna historia".

"Serbki potrzebowały czasu, żeby dojść do siebie po szoku, jaki przeżyły w czwartym secie. Jednak zagrały najlepiej, jak się dało, kiedy było to potrzebne" - czytamy.

Dziewczyny, było pięknie! Polki pokazały, jak się przechodzi do historii

"Republika" określiła ten mecz jako spektakl, a gospodynie były niesione energią z trybun. Piąty set nazwano "grą nerwów". Wskazuje, że faktycznie Serbia mogła obawiać się odpadnięcia z MŚ, kiedy Polki prowadziły 9:7. Końcówka nie była pewna w wykonaniu Serbek, ale potrafiły odwrócić losy rywalizacji.

"Zdołały pokazać mistrzowski charakter"

"Maxbet Sport" uważa za to, że w drugiej części pierwszego seta Polki grały jak w transie. W czwartej partii, gdy "biało-czerwone" dogoniły Serbki w samej końcówce, wkradł się w szeregi mistrzyń świata strach, czuły na sobie ciężar gatunkowy meczu. Jednak w tie-breaku "zdołały pokazać mistrzowski charakter i mogły świętować".

Polskie siatkarki rozegrały mecz, który stanie się legendą. Bajka do przedostatniej piłki

"RTS" pisze, że Serbki grały niepewnie, a głośny doping w hali w Gliwicach im nie pomagał. Dramat trwał do samego końca. Właśnie w końcówce mistrzynie świata wykorzystały błędy Polek i dzięki temu zwyciężyły 3:2.

Serbia zagra w półfinale z USA. Amerykanki pokonały Turcję 3:0. Półfinał ten odbędzie się w środę w Gliwicach o godzinie 20:30.