Tak wygląda tabela polskiej grupy. Niewiele zabrakło, by Polki były oczko wyżej

W ostatnich meczach biało-czerwone sensacyjnie pokonały Stany Zjednoczone bez straty seta, a następnie po zaciętej walce i jednostronnym tie-breaku ograły Kanadę. Po wygranej 3:2 z Niemkami zakończyły grupowe zmagania na 4. miejscu i awansowały do ćwierćfinału turnieju, gdzie zmierzą się z Serbią.

Serbia bez porażki, USA wygrywa w tie-breaku, a Kanada zapewnia ćwierćfinał Polkom

W pierwszym dziś meczu "polskiej" grupy reprezentacja Stanów Zjednoczonych po trudnym boju pokonała Tajlandię 3:2 (23-25, 21-25, 25-19, 27-25, 15-13). Tajlandki prowadziły już 2:0, ale Amerykanki były w stanie odwrócić losy meczu i dopisać na konto siódme zwycięstwo. Passę meczów bez porażki przedłużyła Serbia, która ograła Turczynki 3:0 (25-20, 25-21, 25-23). Porażka Turcji dała szansę Polsce na zajęcie 3. miejsca w grupie. Z perspektywy tabeli najważniejszym dla Polek meczem okazało się starcie Dominikany z Kanadą. Kanadyjki wygrały po tie-breaku 3:2 (18-25, 25-23, 25-17, 27-25, 15-7), czym zapewniły reprezentacji Polski grę w ćwierćfinale mistrzostw świata.

Polki walczyły więc z Niemkami o awans z trzeciego miejsca w tabeli. W pierwszym secie, do wyłonienia zwyciężczyń, potrzebna była gra na przewagi, w której Biało-Czerwone okazały się lepsze i wygrały 26-24. W drugiej odsłonie podrażnione Niemki były dużo bardziej pewne i w rezultacie ograły Polski 25-20. W trzeciej partii Polki wróciły na właściwe tory i zwyciężyły 25-18. W czwartym znów doszło do stykowej sytuacji, w której lepsze okazały się Niemki i wygrały 27-25.

Zdecydował tie-break, który Polki zaczęły dobrze i prowadziły 4-0. Niemki walczyły i doprowadziły do remisu 9-9, a później 10-10, ale Polki odskoczyły i wygrały decydującą partię 15-10. Polki wygrały z Niemkami, ale zdobyły tylko jeden punkt, przez co Biało-Czerwonym nie udało się wyprzedzić Turcji i w ćwierćfinale zmierzą się z reprezentacją Serbii, we wtorek o godzinie 20:30.

Polska w ćwierćfinale MŚ. Tak wygląda tabela po wygranej z Niemkami: