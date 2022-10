Reprezentacja Polski siatkarek po wygraniu pięciu z ośmiu dotychczasowych meczów mistrzostw świata już przed ostatnim spotkaniem z Niemkami była niezwykle bliska awansu do ćwierćfinału. Polki jednak i w tym spotkaniu szukały zwycięstwa, gdyż mogło ono dać nie tylko awans do najlepszej ósemki, ale nawet trzecie miejsce w grupie F, które pozwoliłoby rozgrywać ćwierćfinał nie z Serbią, a ze Stanami Zjednoczonymi. Do tego Polki potrzebowały wygranej za trzy punkty, czyli w stosunku 3:0 lub 3:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Heynen obiecał kibicom 10 tysięcy puszek piwa, jeśli Polacy wygrają. I się nie udało. "Wow, nie taki był plan"

Zwycięska seria polskich siatkarek trwa. Niemki pokonane po tie-breaku, jest ćwierćfinał!

Pierwszy set rywalizacji Polek z drużyną Vitala Heynena był bardzo wyrównany. Dzięki serii świetnych zagrywek Zuzanny Góreckiej Biało-Czerwone objęły prowadzenie 9:6. Później skuteczne kontrataki Olivii Różański pozwoliły Polkom powiększyć przewagę do nawet czterech punktów (13:9), ale Niemki prowadzone przez Hannę Orthmann się nie poddawały. Nie tylko doprowadziły do remisu po 16, ale nawet potrafiły w końcówce wyjść na dwupunktowe prowadzenie 20:22. Końcówka jednak należała do reprezentacji Polski - blok na Orthmann dał remis 22:22, a przy stanie 24:24 rywalki popełniły dwa błędy w ataku, dzięki czemu Polki triumfowały 26:24.

Druga partia rozpoczęła się od prowadzenia Polek 6:2, ale później inicjatywę na parkiecie przejęły Niemki, które zaliczyły w tym secie aż siedem punktów blokiem, czym zatrzymały atak reprezentacji Polski. Z 6:2 szybko zrobiło się 10:13. W połowie seta stało się jasne, że Polki i tak awansowały do ćwierćfinału, gdyż w równolegle toczącym się spotkaniu Kanada pokonała Dominikanę 3:2. I choć Biało-Czerwone starały się dotrzymywać kroku swoim rywalkom, te pewnie utrzymywały kilkupunktową przewagę, a w końcówce jeszcze przyspieszyły i udanej kiwce Alsmaier wygrały drugiego seta do 20.

Kibice, spójrzcie na rozgrzewkę Niemek przed meczem z Polską! Skradł show Heynenowi

Aby zająć w grupie F trzecie miejsce i grać w ćwierćfinale z USA zamiast z niepokonaną Serbią, Polki straciły margines błędu i musiały wygrać dwa kolejne sety. A trzecia partia zaczęła się dla Biało-Czerwonych źle, bo to Niemki objęły szybkie prowadzenie 6:3. Jednak odwrotnie niż w drugim secie, w tym to Polki zaczęły źle, by w kolejnych piłkach zupełnie zdominować swoje rywalki. Dobre serwisy Klaudii Alagierskiej-Szczepaniak pozwoliły doprowadzić do remisu 7:7. Po wspaniałym asie serwisowym Olivii Różański to Polki prowadziły już 11:9.

A gdy udany challenge Polek wykazał dotknięcie siatki Niemek na 15:12, rywalki zupełnie się posypały, a Biało-Czerwone rozpoczęły prawdziwy koncert. Dzięki serii sześciu punktów z rzędu zakończonej asem Zuzanny Góreckiej było już 19:12 dla Polski, a trener Niemek Vital Heynen zaczął wpuszczać na parkiet swoje rezerwowe. To nie zdało się na zbyt wiele, bo reprezentacja Polski zwyciężyła bardzo pewnie 25:18 i objęła prowadzenie w setach 2:1.

Czwarty set miał zadecydować o tym, z kim Polki zagrają w ćwierćfinale i była to zdecydowanie najbardziej wyrównana partia w całym spotkaniu. Przez połowę seta oba zespoły grały "punkt za punkt", do stanu 13:13. Dobry blok Olivii Różański po chwili pozwolił Biało-Czerwonym wyjść na dwupunktowe prowadzenie 15:13, ale Niemki odpowiedziały serią aż pięciu punktów z rzędu i zrobiło się 15:18. Niemki w tej partii opierały się na skutecznych atakach Jennifer Janiski, ale to właśnie jej błąd w ataku pozwolił Polkom wyrównać na po 19. Mało tego, po bloku na Alsmaier było już 21:19, a gdy asa serwisowego zagrała Agnieszka Korneluk, Polki miały dwie piłki meczowe (24:22)

Przy pierwszej dobrze zaatakowała Hanna Orthmann, przy drugiej zablokowana została Magdalena Stysiak i Niemki doprowadziły do gry na przewagi. Przy stanie 26:26 dwa kolejne ataki skończyła wspomniana Janiska i reprezentacja Niemiec, wygrywając tę partię do 26, zabrała Polkom szanse na trzecie miejsce w grupie i rywalizację w ćwierćfinale z Amerykankami. Stało się jasne, że rywalem Polek w czołowej ósemce będą Serbki.

Tie-break, który już o niczym nie decydował, rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Polek 4:0. I choć Niemki zdołały się zbliżyć do Biało-Czerwonych, to po zmianie stron asa serwisowego posłała na drugą stronę Magdalena Stysiak i zrobiło się 9:6. Niemki odpowiedziały trzema punktami z rzędu i doprowadziły do remisu po 9.

Co na to Polki? Od remisu 10:10 zdobyły aż pięć punktów z rzędu i po prostym błędzie technicznym Niemek zwyciężyły w tie-breaku 15:10, a w całym meczu 3:2.

Reprezentacja Polski siatkarek wygrała z Niemkami 3:2 (26:24, 20:25, 25:18, 26:28, 15:10) i odniosła szóste zwycięstwo na tych mistrzostwach świata. Po polskiej stronie najlepszą zawodniczką była Magdalena Stysiak, która zdobyła aż 32 punkty, 18 dołożyła Olivia Różański, a 17 Agnieszka Korneluk.

Polki już odniosły wielki sukces na tym turnieju i awansowały do ćwierćfinału, w którym zagrają we wtorek w Gliwicach z mistrzyniami świata Serbkami (godz. 20:30).