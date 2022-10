Polska - Niemcy na MŚ siatkarek. Walka o ćwierćfinał. Gdzie i kiedy obejrzeć? [TRANSMISJA]

Przed reprezentacją Polski ostatni mecz drugiej fazy grupowej. Po bolesnej porażce z Serbią 0:3 przyszły dwie fantastyczne wygrane. Najpierw Biało-Czerwone sensacyjnie pokonały Stany Zjednoczone bez straty seta, a następnie po zaciętej walce i jednostronnym tie-breaku ograły Kanadę. Dzięki temu w tabeli cały czas zajmują czwarte miejsce, dające przepustkę do ćwierćfinału. W sobotę wieczorem wystarczy tylko postawić kropkę nad "i" w meczu z Niemkami.

REKLAMA

Zobacz wideo Heynen obiecał kibicom 10 tysięcy puszek piwa, jeśli Polacy wygrają. I się nie udało. "Wow, nie taki był plan"

Polska - Niemcy. Mecz o awans? O tym zadecyduje wcześniejsze spotkanie

Spotkanie Polska - Niemcy może okazać się dla nas decydujące o awansie, ale wcale nie musi. Wystarczy, że we wcześniejszym meczu Dominikana przegra z Kanadą, a wtedy Polki będą mogły sobie pozwolić nawet na porażkę. Gdyby do tego nie doszło, awans do najlepszej ósemki mistrzostw da zwycięstwo bez względu na jego rozmiary. Ćwierćfinał byłby również możliwy, gdyby Dominikana wygrała z Kanadą 3:2, a Polska takim samym stosunkiem przegrałaby z Niemkami.

Niemcy to obecnie najsłabsza drużyna grupy F, bez szans do występ w ćwierćfinale, dlatego nie powinna być powodem do obaw. W całym turnieju siatkarki zza naszej zachodniej granicy wygrały raptem trzy spotkania: z Bułgarią, Kazachstanem i z Tajlandią. W pozostałych meczach górą były rywalki.

Dodatkowym smaczkiem tego starcia jest fakt, iż trenerem Niemek jest dobrze znany w Polsce były selekcjoner męskiej reprezentacji - Vital Heynen. Z pewnością nie będzie chciał dać nam taryfy ulgowej. Obie reprezentacje mierzyły się w ostatnim czasie dość często. W tym roku będzie to już czwarte takie spotkanie. W poprzednich dwukrotnie triumfowały Niemki, ale ostatnie padło łupem Polek 3:2.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Mistrzostwa świata siatkarek. Polska - Niemcy. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja tv, stream online]

Mecz polskich siatkarek z Niemkami rozpocznie się w sobotę o godzinie 20:30. Transmisję w telewizji będzie można obejrzeć na antenach TVP Sport i Polsatu Sport. Ponadto w internecie dostępny będzie również stream online na stronie sport.tvp.pl oraz w serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.