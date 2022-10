Kibice, spójrzcie na rozgrzewkę Niemek przed meczem z Polską! "Rett" skradł show Heynenowi

Mecz Polek z Niemkami będzie świętem siatkówki w Polsce i pięknym sportowym widowiskiem. Zwłaszcza pod kątem walki o awans do ćwierćfinału MŚ zawodniczek Stefano Lavariniego, które potrzebują do tego sobotniego zwycięstwa. Prawdziwe show rozpocznie się jednak już przed pierwszą piłką spotkania.

Mistrz kreatywności na rozgrzewkach pracuje u Heynena. Tak pracuje "Rett" Larson

A będzie je napędzał trener przygotowania fizycznego Niemek, Amerykanin Garrett "Rett" Larson. To trener przygotowania fizycznego, który pracował już w drużynach uniwersyteckich w USA, w Chinach, Turcji, czy reprezentacji Holandii. W tej ostatniej był obecny choćby podczas zeszłorocznej Ligi Narodów w Rimini i już wtedy wsławił się nietypowym sposobem przeprowadzania rozgrzewek. Teraz pracuje w sztabie Niemek u Vitala Heynena.

Co wyjątkowego prezentuje w swoich rozgrzewkach? Zaczyna się oklaskami, a w trakcie ćwiczeń "Rett" każe swoim zawodniczkom tańczyć, szybko zmieniać kierunki biegu głośnym krzykiem, chodzi z nimi na czworakach, czy robi mostek. Wszędzie jest go pełno.

"Jakbym zabrał Vitalowi show, od razu by mnie zwolnił". Heynen: Z "Rettem" jesteśmy dla siebie stworzeni

Wydawałoby się, że Heynen będzie zazdrosny, ale nie. Nic z tego. - Gdy przyszedłem, to już tu był, miał podpisany kontrakt. Z "Rettem" jesteśmy dla siebie stworzeni. W tym sensie, że on też jest trochę szalony i kocha wnosić coś nowego, używać kreatywności. Zbudowaliśmy fantastyczną relację - stwierdził Heynen w rozmowie ze Sport.pl. - Bardzo go lubię, robi rozgrzewki przedmeczowe i świetnie się to ogląda, ale to tylko część jego pracy. Ludzie myślą, że to tylko takie show, a on napędza dziewczyny do treningu fizycznego w pozytywny i dynamiczny sposób każdego dnia - wskazał Belg.

Chcę, żeby zawodniczki cieszyły się każdą chwilą treningu, nawet zwykłą fizyczną pracą, którą musimy wykonać. I to się udaje. Zbudowaliśmy z "Rettem" relację i nie byłoby dla mnie niespodzianką, gdybym w przyszłości pracował z nim więcej, zabrał go gdzieś ze sobą. Tylko podkreślę: on to robi od dawna. Bo wiele osób myślało, że bierze moje pomysły, ale to nieprawda, bo robi wszystko po swojemu od lat. Za to bardzo do siebie pasujemy - opisał główny szkoleniowiec Niemek.

Heynen widział, jak polscy siatkarze wspominali złoto MŚ. "I nie pisali: wygraliśmy"

- Mieliśmy pierwsze spotkanie na Zoomie i powiedział mi, że widzi problem. "Jesteś specjalistą i lubisz swoje rozgrzewki, ja lubię swoje. Ja jestem trenerem, na górze, a ty jesteś tu, na samym dole". Udało mi się jednak przekonać go, że jesteśmy bardzo podobni i dostaję coraz więcej rozgrzewek. Świetnie nam się współpracuje - tłumaczył "Rett".

Jak opisuje swojego "szefa"? - Jest trochę, jak taki szalony naukowiec, a już na pewno kimś w rodzaju myśliciela - wskazał Larson. - Uwielbiam ludzi, którzy rzucają wyzwanie całym sposobom na radzenie sobie z różnymi sprawami. Oczywiście, jeśli przejmujesz nowy zespół, chcesz dokonać zmian, to ty powinieneś być ich źródłem. On się takich zmian nie boi i to dobrze. Myślę tak samo - mówił. A czy czuje, że zabiera trochę show Heynenowi? - Jakbym to zrobił, od razu by mnie zwolnił. Wolę być schowany za tego głównego gościa - śmiał się trener.

Najdziwniejsza zmiana w historii? Heynen wprowadził na boisko całą szóstkę

"Rett" pomyślał, że "nie ma nic do stracenia": Jestem szczęściarzem

Co ciekawe, pomysł na tak aktywne i kreatywne rozgrzewki wcale nie zrodził się u "Retta" ze świata sportu. - Pracowałem w firmach, które tworzą własny system rozgrzewek. Trudno wymyślić, co dokładnie masz zrobić w tym czasie. Zawsze myślałem sobie: "Przecież to może być o wiele bardziej interesujące i efektywne!". Wrogiem dobrej rozgrzewki jest, gdy zawodniczki lunatykują w środku treningu, jak zombie, bo ciągle robią to samo - wyjaśnił Larson.

- Wszystko, czego potrzebują, to rozgrzać ciało, żeby mogły bezpiecznie grać. I jest na to tyle ciekawych sposobów, że to byłoby niedorzeczne pozostać przy samym podskakiwaniu, czy rozciąganiu, które robią wszyscy inni. Pomyślałem sobie: nie mam nic do stracenia. To daje mi możliwość efektywniejszej pracy, jest dla nich bardziej interesujące i czuję, jakbym ja też odhaczył wszystkie potrzebne punkty na liście własnych zadań. To wszystko zajmuje mi sporo czasu, muszę sobie to zaprogramować, zaplanować i przemyśleć, ale wiem, że warto. Praca przy tym sprawia, że pobudzam swój mózg, wykorzystuję wszystkie elementy, zabawki i przyrządy do ćwiczeń, które wozimy. Jestem też szczęściarzem, bo Vital myśli dokładnie tak, jak ja. Że powinniśmy odchodzić od tradycyjnego podejścia do rozgrzewki - wskazał "Rett".

Polska - Niemcy na MŚ siatkarek. Walka o ćwierćfinał. Gdzie i kiedy obejrzeć?

Niemki powalczą z Polkami, choć nie mają już szans na ćwierćfinał. "Powinniśmy umieć kraść sety najlepszym"

Co prawda, Niemki są na ostatnim miejscu w grupie F drugiej fazy mistrzostw świata i nie mają już szans na awans do ćwierćfinału rozgrywek, ale osiągnęły swój cel: wyjście z pierwszej grupy i przeciwko Polkom na pewno będą chciały się pokazać, z jak najlepszej strony. - Jesteśmy na takim poziomie, że powinniśmy umieć kraść sety najlepszym na świecie. Naprawdę w to wierzę - mówił nam "Rett" Larson. - Kiedy gramy swoją najlepszą siatkówkę, jesteśmy niepowstrzymani. Musimy to tylko udowodnić. Wpuścić na boisko odpowiednie osoby, a potem dać im się tam cieszyć grą i bawić - podsumował.

Początek spotkania Polek z Niemkami w sobotę o godzinie 20:30 w łódzkiej Atlas Arenie. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE. Wszystko oczywiście zaraz po wielkim show "Retta" Larsona na rozgrzewce.