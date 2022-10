"Polska rozpala turniej". Zachwyt Polkami za granicą. "Mają siedem żyć"

Reprezentacja Polski w przedostatnim meczu drugiej fazy grupowej ograła Kanadę 3:2, choć po trzech partiach przegrywała 1:2. Zawodniczki Stefano Lavariniego są bardzo blisko awansu do ćwierćfinału, choć póki co wciąż nie wywalczyły sobie gwarancji. Do rozegrania pozostał jeszcze sobotni mecz z Niemkami o 20.30. Do meczu Polska - Kanada odniosły się zagraniczne media.

Polki rozpalają mistrzostwa świata. "Mają siedem żyć"

Włoski portal ivolleymagazine stwierdził żartobliwie w tytule, że Polska ma w tym turnieju "siedem żyć". - Polska Stefano Lavariniego nadal rozpala turniej i ekscytuje swoich fanów. Po pokonaniu Stanów Zjednoczonych Wołosz i jej koleżanki z drużyny dokonały kolejnego małego wyczynu, pokonały Kanadę i znów są na pozycji, dającej wejście do ćwierćfinału. Biało-czerwone poniosły klęskę w drugim i trzecim secie, ale liczne błędy Kanadyjek oraz gra blokiem Witkowskiej i Korneluk, zatrzymały zespół z Ameryki Północnej. Resztę zaś w ataku zrobiła Stysiak, co doprowadziło do triumfu w piątym secie - ocenili Włosi.

Mimo porażki całkiem pozytywną recenzję wystawiły Kanadyjkom ich rodzime media. - Kanada zepchnęła gospodarza - Polskę do piątego decydującego seta - zauważył serwis midlandtoday. - W końcówce zabrakło nam paliwa i mecz skończył się porażką ku uciesze 10 tysięcy zdzierających gardła fanów w Łodzi - podsumowali kanadyjscy dziennikarze. Przywołali także wypowiedź trenerki reprezentacji Kanady - Shannon Winzer. - Udało nam się wywrzeć na Polskę dużą presję i dzięki temu dotarłyśmy do piątego seta. Nasz występ w tie-breaku nie odzwierciedlał tego, jak grałyśmy przez cały mecz. Zaliczyłyśmy dobry występ przeciwko bardzo silnej drużynie - oceniła. W tie-breaku Kanada zdołał ugrać jedynie pięć punktów.

Występ Polek krótko podsumował też brazylijski webvolei. Brazylijczycy ucieszyli się z awansu do najlepszej ósemki swojej reprezentacji i napisali, że Polska już prawie też się w niej znalazła. - W drugiej grupie Polska musiała odwrócić losy meczu przeciwko Kanadzie, aby nie skomplikować swojej sytuacji w walce o miejsce w ćwierćfinale. Kanadyjki dużo narzekały na sędziowanie pod koniec czwartego seta i wyraźnie to odczuły w tie-breaku - zauważyli.