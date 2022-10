"Wyszłyśmy z bagna, w którym byłyśmy po kolana, całe umorusane. Szacun dla nas"

0:3 z Serbkami, potem 3:0 z USA, a teraz 3:2 (25:18, 19:25, 16:25, 25:23, 15:5) z Kanadą. Trudno zrozumieć wyniki meczów polskich siatkarek podczas drugiej fazy grupowej mistrzostw świata, ale nieważne jak, ważne, że utrzymały się przy życiu w tym turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Szacun dla nas". Wołosz nie ma pojęcia, jak udało się odwrócić wynik meczu z Kanadą

Zawodniczki Stefano Lavariniego wciąż mają spore szanse na awans do ćwierćfinału, a to głównie dzięki niesamowitemu powrotowi z wyniku 1:2 do 3:2 w piątkowym starciu z Kanadyjkami. - Szacun dla nas za to, że nie wiem jak, ale wyciągnęłyśmy ten mecz - mówiła zaraz po zakończeniu pięciosetowego horroru w Łodzi Joanna Wołosz.

- Takie spotkania też trzeba umieć grać, umieć wygrywać. Dzisiaj chyba pierwszy raz w tej grupie wyszłyśmy z bagna, w którym byłyśmy po kolana, całe umorusane. Chciałyśmy tylko wygrać tego czwartego seta i tie-break już szedł naprawdę super. Trzeba się czasem pobrudzić. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale może tak musiało być - zastanawiała się kapitan Polek.

"Już wystarczająco się obs****śmy". Lavarini rozbroił i tłumaczy dramatyczną wygraną Polek na MŚ

"Po meczu śmiałam się, że możemy już sobie spodenki trzepać"

Trener Lavarini po spotkaniu zasugerował dziennikarzom, że zespół "już wystarczająco się obs***". - Po meczu śmiałam się, że możemy już sobie, jak to się mówi, spodenki trzepać - mówiła z uśmiechem Wołosz. - Żarty żartami, ale najważniejszy jest rezultat. Co wyciągać z tego meczu? Wyczyścić głowę, z Niemkami zacząć zupełnie od nowa i wrócić do gry, którą prezentowałyśmy wcześniej - stwierdziła rozgrywająca.

W czym rywalki były w piątek od Polek zdecydowanie lepsze? - Miałyśmy przetarcie z zespołami, z którymi trzeba było się pokiwać i w ogóle, a dziewczyny z Kanady przede wszystkim świetnie broniły. Dlatego nam brakowało cierpliwości. Jedna, druga, trzecia piłka i zaczęłyśmy wariować. Ja też jako pierwsza - przyznała Wołosz.

Tym atakiem Stysiak odkupiła wszystkie winy. Polki posłuchały Lavariniego

- Same się zablokowałyśmy i ciężko było się obudzić. Na szczęście coś sobie powiedziałyśmy po trzecim secie, trener też nam mówił. Musiałyśmy wrócić jakoś do uśmiechu. Set, który wygrałyśmy był z uśmiechem, czwartego też tak kończyłyśmy. I tie-break był na fantazji - opisywała.

Polki dalej mają wszystko w swoich rękach. Ale z Niemkami "zawsze są dreszczowce"

Dlaczego to z Kanadą, uważaną za rywala na poziomie Polek, miały tak duże kłopoty? - Z takimi zespołami mamy największe problemy, bo z drużynami z wyższej półki gdzieś tam się mobilizujemy i co będzie, to będzie. Tak było z tym meczem z Amerykankami. Na dobrą sprawę on nie miał znaczenia, bo musimy tu i teraz pokazać, że jesteśmy lepsze od każdego z tych zespołów. Że zasługujemy na awans. W sobotę musimy wyjść inaczej naładowane, trzymać to i cisnąć, ile mamy - przekonywała Joanna Wołosz.

Tak wygląda sytuacja w "polskiej" grupie po dreszczowcu z Kanadą. Jest pięknie [TABELA]

- Wszystko mamy w swoich rękach. Skupimy się na Niemkach. Zawsze z nimi są dreszczowce, więc mam nadzieję, że tym razem będzie spokojniej - zakończyła pozytywnie. Początek spotkania w łódzkiej Atlas Arenie zaplanowano na godzinę 20:30 w sobotę. Zwycięstwo zapewni Polkom awans do ćwierćfinału. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.