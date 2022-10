Stysiak bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. I tłumaczy, co zawiodło u Polek

Polki zaczęły mecz z Kanadą świetnie - od wygrania pierwszego seta wyraźnie, do 18. Na kolejne 2,5 seta jakby w ogóle zeszły z boiska. Przegrywały już 1:2, ale udało im się odwrócić losy spotkania. To zwycięstwo może się okazać bezcenne, bo wciąż daje im spore szanse na awans do ćwierćfinału MŚ.

Zmęczenie dało się we znaki polskim siatkarkom. To dlatego osłabły w meczu z Kanadą

Co spowodowało problemy Polek pomimo dobrego otwarcia spotkania? - Taka słabsza gra brała się ze zmęczenia - tłumaczyła po spotkaniu Magdalena Stysiak. - Pierwszy set był na dobrym poziomie, potem coraz więcej zmęczenia już się wkradało. Widać było na boisku, że nie potrafimy sobie poradzić wręcz z samymi sobą - dodała.

- Ciężko było nawet poukładać sobie myśli w głowie i wrócić gotowym na sto procent gry na kolejnego seta. Nie możemy na to zmęczenie wszystkiego zwalać, ale także się przed tym bronić. Musimy sobie z tym poradzić. Ale na razie cieszymy się, że się podniosłyśmy i udało się wygrać - stwierdziła atakująca Polek.

"To był potrzebny test dla każdej z nas. Nasze doświadczenie pomaga w ciężkich chwilach"

Oczywiście, to Polki wyrwały zwycięstwo z Kanadą w końcówce, ale wyglądało to trochę tak, jakby w najgorszym możliwym scenariuszu, ktoś zaczął układać im szczęśliwe zakończenie. - Los trochę chciał, żebyśmy tego seta wygrały. Wszystko było z nami. I szczęście, i ataki kończące. To nam dodało otuchy i pozwoliło uwierzyć, że możemy wygrać. Dlatego ten piąty set tak się zaczął i potoczył do końca - oceniła Stysiak.

- To był potrzebny test dla każdej z nas. Nasze doświadczenie pomaga w ciężkich chwilach wziąć głęboki oddech, uwierzyć i powalczyć - wskazała zawodniczka.

Stysiak: To wielka odpowiedzialność. Ale lubię ją i chcę ją brać na swoje barki

Jak Polki zareagują na zwycięstwo po tak trudnym spotkaniu? - To buduje. To, że mecz z Kanadą będzie trudny wiedziałyśmy dawno, w tamtej grupie, w Gdańsku. Że jak wyjdziemy z niej i trafimy na Kanadyjki, to będzie nam bardzo trudno. Z Niemkami też będzie trudno, ale mogę zapewnić, że będziemy walczyć. Chcemy odpocząć, zresetować głowy i ciało. Jutro wychodzimy w pełni skoncentrowane i staramy się wygrać ten mecz, a także zapewnić awans - zapewniła Polka.

- Gra w takich meczach na mistrzostwach świata w tym zespole to wielka odpowiedzialność. Ale lubię i chcę ją brać na swoje barki. Chcę, żeby dziewczyny mi ufały i żebym mogła pomóc temu zespołowi - podsumowała Magdalena Stysiak.

Ostatni mecz Polek w drugiej fazie turnieju - spotkanie z Niemkami w łódzkiej Atlas Arenie - zaplanowano na godzinę 20:30 w sobotę. Zwycięstwo zapewni im awans do ćwierćfinału. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.