Polskie siatkarki o krok od awansu do ćwierćfinału MŚ. Trzy scenariusze

Polki udział w drugiej fazie mistrzostw świata rozpoczęły od porażki 0:3 z broniącymi tytułu Serbkami. W drugim spotkaniu zawodniczki Stefano Lavariniego się odrodził i w rewelacyjnym stylu pokonały w trzech setach mistrzynie olimpijskie ze Stanów Zjednoczonych. To przybliżyło Biało-Czerwone do awansu do ćwierćfinału, jednak należało go przypieczętować spotkaniami w dwóch kolejnych starciach. Pierwszy krok został wykonany w piątek. Polki po thrillerze wygrały z Kanadą 3:2.

Wcześniejsze spotkania przyniosły korzystne rozstrzygnięcia dla Polek. Trzysetowe zwycięstwo Serbii z Tajlandią wyeliminowało drużynę z Azji z walki o miejsce w ćwierćfinale. Po dotkliwej porażce z biało-czerwonymi kolejne zwycięstwo odniosły Amerykanki, wygrywając 3:1 z Turcją. Sytuację zawodniczek Lavariniego skomplikowało zwycięstwo Dominikany 3:1 z Niemcami, co pozwoliło zawodniczkom z Ameryki Północnej awansować na czwarte miejsce w tabeli. Waleczna postawa Polek i odwrócenie losów spotkania z Kanadą przełożyły się na powrót na 4. miejsce i utrzymanie szans na awans.

Co więc muszą zrobić Polki, żeby awansować? Po pierwsze, dużo zależy od ich najbliższego meczu z Niemkami. To spotkanie odbędzie się już w sobotę. Zwycięstwa z USA i Kanadą oraz korzystne dla Polski wyniki w innych spotkaniach powodują, że podopieczne Lavariniego muszą "tylko" wygrać z Niemkami. W jakim stosunku? To nieistotne – liczy się tylko wygrana. Ta jest jak najbardziej w zasięgu, bo Niemki to najsłabszy zespół w grupie. Najbliższe rywalki Polek w ośmiu spotkaniach wygrały tylko trzy razy. Jeżeli Polki wygrają z Niemkami, to nie będą musiały oglądać się na wyniki innych meczów i zameldują się w ćwierćfinale.

A co, jeśli ziści się czarny scenariusz i górą będą Niemki? W takim przypadku Biało-Czerwone będą musiały liczyć na korzystne wyniki w innych meczach. Dużo zależy też od tego, w jakim stosunku przegrają Polki. Jeśli zostaną pokonane po tie-breaku, to muszą liczyć na wygraną Dominikany nad Kanadą w takich samych rozmiarach. Wówczas i Polska, i Dominikana będą miały taki sam bilans punktów, ale Polki będą miały lepszy bilans setów i będą górą. Natomiast jeśli Polki przegrają po trzech lub czterech setach, to będzie trzeba trzymać kciuki za Kanadyjki. Ich wygrana da Polkom przepustkę do ćwierćfinału a decydujące znowu okażą się sety.

Podopieczne Lavariniego będą w o tyle dobrej sytuacji, że wychodząc na mecz z Niemkami będą znały wyniki pozostałych spotkań. Może się więc okazać, że będą miały zapewniony awans do ćwierćfinału jeszcze przed pierwszą akcją w swoim meczu. Polki mają jednak o co grać, bo mogą jeszcze awansować nawet na drugie miejsce w swojej grupie. Realnie jednak mogą zakończyć na trzecim miejscu. Oprócz wygranej z Niemkami muszą liczyć na porażkę Turcji z niepokonaną jak dotąd Serbią.

Tabela "polskiej" grupy po trzeciej kolejce spotkań drugiej rundy MŚ: