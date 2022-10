Lavarini odbył szczerą rozmowę z zawodniczkami. "Trener dał nam lekcję"

Polskie siatkarki są blisko awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata. Kadra prowadzona przez Stefano Lavariniego odpowiednio zareagowała po porażce z Serbią (0:3) i nieoczekiwanie pokonała Stany Zjednoczone (3:0). Kluczowym meczem w walce o awans do kolejnej rundy MŚ będzie starcie z Kanadą. Historia pojedynków z Kanadą jest zdecydowanie na korzyść Polek, ponieważ biało-czerwone wygrały siedem ostatnich spotkań.

Stenzel ujawnia kulisy rozmowy ze Stefano Lavarinim. "Trener dał nam lekcję"

Maria Stenzel rozmawiała z portalem WP SportoweFakty po wygranej 3:0 nad Stanami Zjednoczonymi. Libero reprezentacji Polski ujawniła, że Stefano Lavarini zarządził ważną rozmowę po porażce z Serbią na początku drugiej fazy grupowej. - Trener dał nam taką lekcję i przekazał kilka rad. Każda z nas wzięła to do serca, to było motywujące. Tu trzeba walczyć o każdego seta czy punkt i nie ma marginesu na błąd. Nie wiadomo, kiedy następny raz zagramy na mistrzostwach świata. To było kluczowe zdanie, które do mnie trafiło - powiedziała.

Stenzel odniosła się też do dyspozycji reprezentacji i zwróciła uwagę na to, jak Polki odrobiły sześć punktów straty w pierwszym secie. - Premierowa partia to zazwyczaj taki klucz dla naszej drużyny. Jeśli nam w nim pójdzie, to jesteśmy bardzo nakręcone. Spotkanie z Serbkami nam nie wyszło, ale wiedziałam, że drugiego takiego nie będzie. Biorę to jako pozytyw, że w pierwszym secie potrafiłyśmy się odbudować i sięgnąć po zwycięstwo - dodała zawodniczka Chemika Police.

Kluczowy mecz polskich siatkarek z reprezentacją Kanady rozpocznie się w piątek o godzinie 20:30. O szczegółach transmisji informujemy TUTAJ <<<. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.