Polki jak bestie. Dokonały niemożliwego. Najpiękniejszy cud

Jeszcze trzy lata temu Polki przegrałyby z tymi Amerykankami, jedną z najlepszych drużyn na świecie, bo tkwiły w punkcie, w którym nawet własny trener, Jacek Nawrocki, wmawiał im, że są gorsze od czołówki. Że inne drużyny muszą nie przyjechać na halę, żeby miały szansę coś z nimi ugrać. A teraz w najtrudniejszej sytuacji z możliwych, będąc o krok od odpadnięcia z domowych mistrzostw świata, zawodniczki w biało-czerwonych barwach pokonały te, które rok temu miały zawieszane na szyi marzenie Polek. Złoty medal igrzysk olimpijskich w Tokio.

Wtedy polskie siatkarki oglądały to przed telewizorami. Teraz wzięły sprawy w swoje ręce. I choć dzień wcześniej po tym, jak odbiły się od najwyższego poziomu światowej czołówki - przegrały w trzech setach z obrończyniami tytułu mistrzyń świata, Serbkami, chyba wszyscy już je skreślili i pytali, co będzie, jeśli odpadną z rozgrywek, to one w siebie uwierzyły.

Jest 2:0 i 24:18. Piłka po bloku Olivii Różański leci jakby kilkanaście sekund, ale w końcu spada w boisko. A Polki demolują zespół, który miał być ich katem, który miał niemalże skończyć im ten turniej, bez straty seta.

Polki zagrały kosmiczny mecz na MŚ. Gigantyczna sensacja. Zlały mistrzynie olimpijskie

Amerykanki robiły głupie miny. Na koniec seta im zrzedły

- Zaczęliśmy jak wczoraj. Musimy dać z siebie więcej. A piłki muszą być takie, żeby można było z nich atakować - mówił Stefano Lavarini w pierwszej przerwie, o którą poprosił już po czterech punktach meczu. Polki przegrywały już 0:4 w pierwszym secie. Amerykanki podbijały niemal wszystkie piłki, a później robiły głupie miny, ciesząc się po udanych atakach. Zwłaszcza ich kapitan Kelsey Robinson-Cook.

Polskiej drużynie udało się jednak wrócić do gry, głównie dzięki skuteczności Magdaleny Stysiak. To ona pobudzała cały zespół: do jej ataków dołączył blok, świetna gra w obronie Polek, a także kończone akcje ze środka, czy lewego skrzydła. Ze stanu 4:10 zrobiło się nawet 22:20 dla nich. Podskakiwały i tańczyły po udanych atakach. Miały wszystko w swoich rękach.

Było 24:23, Polki zmarnowały jedną piłkę setową i patrzyły w stronę Amerykanek. Ale z luzem, dystansem, bo Weronika Szlagowska, która chwilę wcześniej weszła na boisko, zaśmiała się i uśmiechnęła. Po chwili w górę powędrowała zaciśnięta pięść przyjmującej, jak i reszty jej koleżanek z drużyny. Ta sama Kelsey Robinson-Cook, która kilkanaście minut wcześniej robiła głupie miny, tym razem aż się skrzywiła, bo mina jej zrzedła. Kapitan Amerykanek trafiła w siatkę i to zawodniczki Stefano Lavariniego wygrały seta.

Mecz założycielski? Polki z każdą piłką udowadniały, na co naprawdę je stać

To pierwsza wygrana partia od trzech lat przeciwko USA. Wtedy Polki przegrały jednak 1:3, a teraz wyglądały, jakby miały ochotę na pierwsze aż od dwunastu lat zwycięstwo. Bo na jednym wygranym secie nie poprzestały. Amerykanki nie wiedziały, co się dzieje. Prowadziły 14:6 z mistrzyniami olimpijskimi, grały na poziomie, o jakim jeszcze dzień wcześniej, gdy Polki zebrały lanie od Serbek, raczej nie śnił.

Mecz Polek stanie się legendą. "One nie pokonały Amerykanek"

Zawodniczki Stefano Lavariniego wypracowały sobie szansę na życiowy wynik. Tak wielką, że gdy punkt zabrała im pani arbiter z Chin, to Włoch wychodził z siebie, pokazując, że Joanna Wołosz nie popełniła błędu podwójnego odbicia. Polki nie dowierzały, że sędziowie nie zgadzają się z tym, co próbowały im przekazać, a ich trener niczym Vital Heynen wyłapał żółtą kartkę i nic sobie z tego nie robił.

W pewnym momencie w Atlas Arenie zapadła cisza. Jakby wszyscy próbowali uwierzyć w to, co się działo. Choć Polki straciły ośmiopunktową przewagę, a Amerykanki zbliżyły się do nich nawet na punkt, to na ich twarzach wciąż była wymalowana pewność siebie. A końcówkę zagrały jak bestie, zwłaszcza skuteczna do bólu, niepozwalająca Amerykankom nawet pomyśleć o obronie niektórych piłek Magdalena Stysiak. Tak, to działo się naprawdę: Polki prowadziły 2:0, a łódzka hala odlatywała. Ostatni taki mecz, jaki widziała to zwycięstwo w tie-breaku z Włoszkami w mistrzostwach Europy. To spotkanie pozwoliło Polkom później na dojście do najlepszej "czwórki" w Europie. I trudno było nie pomyśleć, że środowe spotkanie z Amerykankami mogło zostać meczem założycielskim dla kadry Lavariniego. Tym, który z każdą piłką udowadniał, na co może być ją stać.

Lavarini tworzy "mentalność zwyciężczyń". I to jak. Historyczne chwile

Statystyki wcale nie pokazywały, że Polki grają kosmiczny mecz. Grały świetnie, ale do ich najwyższego poziomu jeszcze nieco brakowało. A to nie był koniec wspaniałych wiadomości w trakcie tego spotkania.

W trzecim secie kibice znów z niedowierzaniem pokazywali, że piłka kończyła na aucie po atakach Amerykanek. Z wymalowanym uśmiechem na ustach bawili się, pokazując "monster block" po tym, jak Olivia Różański, czy Agnieszka Korneluk zatrzymywały zawodniczki teoretycznie grające o poziom lepiej siatkarki. Ale tak, jak mówił Stefano Lavarini. Dla niego nie liczy się to, co na papierze, bo nim nie zmienia się historii. To "mentalność przegranych", a on ciągle udowadnia, że wytwarza u swoich zawodniczek "mentalność zwyciężczyń".

Ta przewaga, te cztery meczbole i ten wykorzystany, drugi. Trzy zero, do 23, 20 i 18. Niech ktoś to gdzieś wyryje. Taniec radości na boisku zapamiętany zostanie na zawsze. Te historyczne chwile. To był najlepszy mecz polskich siatkarek od kilkunastu lat. Od medali. I trzeba to sobie teraz uświadomić.

Najpiękniejszy cud. Polki mogą nawiązać nawet do legendy "Złotek"

To najpiękniejszy cud, na jaki kadra Stefano Lavariniego mogła sobie pozwolić. Bo jak inaczej nazwać pokonanie zespołu z takiej półki, w takich okolicznościach? Oczywiście, to Polki sobie na ten cud zapracowały. Ale w innych kategoriach tego zwycięstwa po prostu nie da się rozpatrywać.

Polska kadra, choć trapiona przez kontuzje, niedoceniana, nie będąca faworytem wielkiej imprezy we własnym kraju, chwyciła wszystkich za serca. To jedna z największych wygranych w jej historii. Te dziewczyny - choć to nieprawdopodobne - pokazały, że mogą nawiązać do najlepszych chwil. Nawet do tych legendarnych "Złotek". Nie mają już żadnych limitów.

Wielki mecz Polek i bezcenne zwycięstwo z Amerykankami. Oto sytuacja w grupie [TABELA]

Sytuacja Polek na MŚ dzięki zwycięstwu zmieniła się diametralnie. Teraz wciąż wszystko zależy od nich. Jeśli wygrają dwa kolejne spotkania - z Kanadyjkami i Niemkami - to zagrają o ćwierćfinał. I własne marzenia. A te zbliżyły się do nich niesamowicie. Stały się realne. I skoro one w nie wierzą, to tym zwycięstwem pokazały, że powinien wierzyć każdy.