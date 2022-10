Hit. Polski klub zakpił z Rosjan. Chce przyłączyć do PlusLigi fikcyjny zespół

Niedawno rosyjski parlament zaanektował cztery ukraińskie obwody, na których prowadzone są działania wojenne. Na tych obszarach zostały przeprowadzone referenda, których nie uznał niemal żaden inny kraj na świecie. Absurdu do całej tej sytuacji dodaje fakt, że Rosja włączyła do swojego terytorium także ziemie, nad którymi nie ma kontroli. Z decyzji Władimira Putina zażartowali Czesi, którzy stwierdzili, że przyłączą do swojego kraju należący do Rosji obwód Kaliningradzki, którego czeska nazwa brzmi Kralovec, a polska Królewiec.

Warta Zawiercie żartuje z działań Rosji

Żart naszych południowych sąsiadów stał się bardzo popularny w sieci, gdzie pojawiło się wiele nawiązujących do tego memów. Sytuację wykorzystał także polski klub Alurom CMC Warta Zawiercie, który opublikował zabawny wpis i przekazał, że chciałby włączyć do rozgrywek PlusLigi fikcyjny zespół VK Krtek Kralovec (Krtek to czeski tytuł cyklu filmów krótkometrażowych dla dzieci, w Polsce znanego jako "Krecik")

"Na najbliższym spotkaniu prezesów klubów PlusLiga zamierzamy złożyć wniosek formalny o rozszerzenie ligi w sezonie 2023/2024 do 18 zespołów i dopuszczenie do rozgrywek czeskiego klubu VK Krtek Kralovec" - czytamy we wpisie.

Dowcip przypadł go gustu fanom. "Media Aluronu Top", "Zrobiło mi to dzień" - czytamy w komentarzach. "Mistrzowie" - dodał siatkarski sędzia Wojciech Maroszek.

Aluron CMC Warta Zawiercie do tej pory rozegrała jeden mecz w bieżącym sezonie PlusLigi. Pokonała w nim PGE Skrę Bełchatów 3:2 (25:21, 16:25, 18:25, 25:18, 15:13). Kolejne spotkanie odbędzie się w środę o 16:30. Rywalem siatkarzy z Zawiercia będą WKS Czarni Radom. Obecnie Warta zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem dwóch punktów.

