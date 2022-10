Tak polskie siatkarki tłumaczą porażkę z mistrzyniami świata. Powtarzają dwa słowa

Porażka polskich siatkarek z Serbkami nie była wielkim zaskoczeniem, ale mogła zaboleć ze względu na przebieg spotkania. Choć wynik 0:3 wskazuje, że obecne mistrzynie świata były od Polek o klasę lepsze, to w pierwszych dwóch setach zawodniczki Stefano Lavariniego mogły powalczyć o wygraną.

"Tego najbardziej żałujemy". Polki zaczynały źle, a w końcówkach brakło czasu, żeby dogonić Serbki

Włoski trener był po meczu bardzo niezadowolony, wręcz rozczarowany i rozgoryczony nie tylko wynikiem, ale i grą swoich zawodniczek. Wskazywał, że "walczyliśmy tylko trochę" i "myślał, że zespół będzie stać na więcej".

Reprezentacja Polski ma problem. Kilka zawodniczek jest chorych

- Szkoda w pierwszych dwóch setach tego, jak je rozpoczynałyśmy. W końcówkach brakło czasu, żeby te punkty nadrabiać. Tego najbardziej żałujemy - opisała po spotkaniu rozgrywająca Katarzyna Wenerska, która pojawiła się na boisku, zmieniając Joannę Wołosz. - W trzecim secie z kolei nie najgorzej zaczęłyśmy, ale Serbki odjechały w końcówce. Ich atakująca i lewoskrzydłowe zagrały świetne spotkanie. Nie potrafiłyśmy sobie z nimi poradzić i to zadecydowało o wyniku - oceniła.

Dwa słowa jak mantra w ustach Polek. "Za późno"

Tak, jak wspomniała Wenerska, sporym problemem Polek w walce z tak trudnym rywalem były początki dwóch pierwszych setów. Tam traciły wiele punktów, a Serbki wykorzystywały to i nawet pomimo dobrej gry w końcówce polskiej kadrze trudno było je już dogonić. - Oczywiście, nie możemy tak grać. Od początku musimy nawiązywać walkę. To było jednak za późno - mówiła po spotkaniu Magdalena Stysiak.

Mistrzynie świata zaskoczyły Polki jednym elementem. "Jest źle"

To określenie - "za późno"- Polki powtarzały za sobą jedna za drugą. Jak mantrę. Bo najlepiej oddaje to, co wydarzyło się w meczu. - Dochodziłyśmy do wyniku w końcówce, ale za późno się obudziłyśmy - wtórowała Stysiak przyjmująca kadry, Weronika Szlagowska. - Chciałybyśmy grać tak od początku, bo w pewnym momencie to wszystko było do ugryzienia. Mogłyśmy choćby urwać seta, czy dwa. Nie wiem, czy udałoby się wygrać całe spotkanie - dodała.

"Teraz zaczęło się właśnie takie wielkie granie"

- Można powiedzieć, że byłyśmy daleko od zwycięstwa, ale walczyłyśmy. Złapałyśmy z nimi kontakt, ale nie dałyśmy rady rywalowi. A ten był klasowy i ma jedną z najlepszych atakujących na świecie, Tijanę Bosković. Teraz się zaczęło właśnie takie wielkie granie, bo zostało szesnaście czołowych drużyn, które zagrają o tytuł - tłumaczyła Szlagowska.

Siatkarki grają z USA o wszystko. Gdzie i kiedy oglądać?

I środowy mecz, który dla Polek może się okazać meczem o wszystko na tych mistrzostwach, też nie będzie łatwy. Zagrają przecież z mistrzyniami olimpijskimi, Amerykankami. Te na turnieju przegrały do tej pory tylko raz - 0:3 z Serbią w grupie. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:30 w łódzkiej Atlas Arenie.