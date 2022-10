Bardzo mocne słowa po meczu Polska - Serbia. "Bezwzględność"

Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet znakomicie rozpoczęła zmagania na tegorocznych mistrzostwach świata. Drużyna Stefano Lavariniego triumfowała w trzech pierwszych spotkaniach, pokonując kolejno Chorwację, Tajlandię i Koreą Południową. Później zaczęła się zła passa biało-czerwonych. Polki przegrały z Dominikaną i Turcją. Mimo dwóch porażek nasze siatkarki awansowały do II rundy turnieju. Ten etap rozgrywek zaczęły od meczu z najtrudniejszym możliwym rywalem, a więc obrończyniami tytułu - Serbkami.

Serbskie media pod wrażeniem gry drużyny narodowej. "Zdeklasowały drużynę z Polski"

Niestety Polkom nie udało się pokonać faworytek. Przewagę Serbek było widać już do początku spotkania. Drużyna Daniele Santarelliego zatrzymała pięć ataków już w 1. secie i zdobyła po nim punkty na swoją korzyść. Później było już tylko gorzej. Serbki skutecznie atakowały, dokładając cenne punkty w bloku, co ostatecznie pozwoliło im triumfować 3:0 (26:24, 25:22, 25:18).

Tak wygląda tabela "polskiej" grupy na MŚ 2022. Mecz o wszystko

Po meczu zachwycone grą swoich reprezentantek były serbskie media. "Siatkarki kontynuują zwycięską passę. Tym razem pokonały bezradną Polskę. Najskuteczniejsze w naszej drużynie były Tijana Bosković i Jovana Stevanović. Z kolei w zespole rywalek na wyróżnienie zasługują Olivia Różański i Magdalena Stysiak, które zdobyły najwięcej punktów dla swojej reprezentacji" - piszą dziennikarze zurnal.rs.

Podobnego zdania była redakcja Srbija Danas. "Serbki zdeklasowały drużynę z Polski. Co więcej, zrobiły to na oczach pięciu tysięcy biało-czerwonych kibiców. Nasze rywalki walczyły z całych sił, by pokonać podopieczne Santarelliego. Marzenia o wygranej Polek znikły w trzecim secie przy stanie 10:14. Nasze zawodniczki odebrały biało-czerwonym ostatnią nadzieję na sprawienie sensacji. Serbki triumfował 3:0 i są jedyną reprezentacją niepokonaną na tych mistrzostwach" - czytamy.

"Polki starały się dotrzymać kroku naszym siatkarkom na starcie. Ale ich zapędy bardzo szybko ostudziły Tijana Bosković oraz Bianka Busa. Pierwsza zawodniczka punktowała atakiem, a druga blokiem. Przewaga Serbek rosła z każdą minutą. Do sensacji i dramatycznych rozstrzygnięć nie doszło. Drużyna Santarelliego bez większych problemów pokonała Polskę na oczach pięciu tysięcy widzów zebranych w Atlas Arenie" - podkreślili dziennikarze sportklub.rs.

Nieco bardziej na statystykach spotkania skupili się dziennikarze english.news.com. "Serbia przedłużyła zwycięską passę pokonując zespół Lavariniego. To nie był dzień Polek. Popełniły aż 24 błędy. To o sześć więcej niż panujące mistrzynie. Pierwszy set był bardzo zacięty. Serbki próbowały zbudować przewagę, ale biało-czerwone odpowiedziały w najlepszy możliwy sposób i doprowadziły do wyrównania. Jednak ostatnie słowo należało do faworytek. W kolejnych odsłonach rywalizacji mistrzynie były rozpędzone i kontrolowały spotkanie. Bezwzględnie wykorzystały problemy Polek w obronie. I tym samym triumfowały po raz kolejny. Jak na razie pozostają niepokonane na tych mistrzostwach" - czytamy.

"Opuszczę halę z poczuciem wielkiego żalu". Lavarini podłamany porażką z Serbią

Teraz przed drużyną Lavariniego jedno z najważniejszych starć w kontekście awansu do ćwierćfinału turnieju. W środę 5 października biało-czerwone zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. Początek spotkania o godzinie 20:30.