Zaczęło się zaskakująco. Amerykanki zagrały dla siebie i dla Polski

Reprezentacja USA występuje na tegorocznych mistrzostwach świata w mocno zmienionym składzie względem igrzysk olimpijskich w Tokio, gdzie zdobyła złoty medal. W amerykańskim zespole nie ma już m.in. Michelle Bartsch-Hackley, Jordan Larson-Burbach czy Kimberly Hill, ale mimo to Amerykanki pozostają jednymi z głównych faworytem do medalu.

Emocje tylko przez półtora seta. Amerykanki lepsze od Dominikany

We wtorkowe późne popołudnie Amerykanki odniosły piąte zwycięstwo na mistrzostwach świata, pokonując w Łodzi Dominikanę 3:1.

Dominikanki, które mają na swoim koncie między innymi wygraną z Polską 3:1, były w stanie postraszyć mistrzynie olimpijskie przez półtora seta. W pierwszej partii wygrały pewnie do 21, a w drugiej prowadziły już nawet 9:5 oraz 12:9, ale później Amerykanki zdecydowanie poprawiły swoją grę i zaczęły dominować na parkiecie.

Arcytrudna sytuacja Polek. Od 12 lat nikomu się to nie udało. Kluczowe mecze

Najpierw siatkarki Stanów Zjednoczonych odwróciły losy drugiego seta, którego ostatecznie wygrały do 19. W kolejnych partiach już większych emocji nie było. W trzeciej wyrównana walka trwała jedynie do stanu 15:15, a następnie Amerykanki zdobyły cztery punkty z rzędu, po czym pewnie dowiozły kilkupunktową przewagę do końca seta, zwyciężając 25:20.

Czwartego seta mistrzynie olimpijskie rozpoczęły od prowadzenia 5:0 i go już nie oddały. Rozbiły w nim Dominikanę do 14, a w całym spotkaniu zwyciężyły za trzy punkty - 3:1. Najwięcej punktów dla reprezentacji USA zdobyła Alexandra Frantti - 17.

Dzięki tej wygranej Amerykanki przynajmniej na kilka godzin wyprzedziły Serbię i z 15 punktami awansowały na pozycję liderek grupy F. Serbki z kolei o godzinie 20:30 zmierzą się w łódzkiej Atlas Arenie z reprezentacją Polski.

Dla Polek wynik meczu USA - Dominikana jest dobrą informację, gdyż wygrywając z Serbią Biało-Czerwone mogą wskoczyć do czołowej czwórki grupy F, premiowanej awansem do ćwierćfinału.

