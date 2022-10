Spiridonow znowu ujada i atakuje Polaków. "Zrobią wszystko przeciwko nam"

Aleksiej Spiridonow znany jest ze skrajnie negatywnego stosunku do Polaków. Rosyjski przyjmujący okazuje go poprzez krytykowanie polskich sportowców i wymianę zdań z polskimi kibicami. - To są brudne istoty. Nie uważam ich za ludzi - stwierdził wprost w jednym z wywiadów.

"Polska nigdy nas nie kochała"

Teraz Aleksiej Spiridonow po raz kolejny zaatakował Polskę. W rosyjskich mediach skomentował decyzję polskich władz, które nie zgodziły się, aby do naszego kraju wjechał Magomied-Szapi Sulejmanow, rosyjski piłkarz, grający w Hapoelu Beer Szewa. Zespół z Izraela w czwartek będzie w Poznaniu rywalem Lecha w 3. kolejce Ligi Konferencji Europy.

- Polska nigdy nas nie kochała. Oni zrobią wszystko przeciwko nam. Nie dziwię się, że Sulejmanow nie zostanie wpuszczony do Polski - przyznał Aleksiej Spiridonow w rozmowie z portalem Sport-Express.ru.

Magomied-Szapi Sulejmanow w tym sezonie zagrał w 13 spotkaniach. Zdobył dwie bramki i miał dwie asysty.

Hapoel Beer Szewa po dwóch kolejkach w Lidze Konferencji Europy zajmuje trzecie miejsce (jeden punkt). Prowadzi Villarreal (6 punktów) przed Lechem Poznań (3 punkty). Na ostatniej pozycji jest Austria Wiedeń (punkt).

Skąd wrogi stosunek Spiridonowa do Polski?

W lipcu Spiridonow "zasłynął" z tego, że wyrzucił do śmieci koszulkę reprezentacji Polski. Na swoim profilu na Instagramie Spiridonow udostępnił nagranie, które mocno szokowało. Na początku zawodnik pokazał koszulkę reprezentacji Polski, którą później zgniótł i wyrzucił do kosza. Jakby tego było mało, na koniec upchnął ją jeszcze głębiej.

W jednym z wywiadów Rosjanin wyjaśnił skąd jego wrogi stosunek do Polski. - Wszystko zaczęło się na mundialu w 2014 roku, kiedy polscy kibice wygwizdali Rosję. Naszemu zespołowi towarzyszyła grupa żołnierzy. Nie można było opuścić hotelu, bo zawsze ktoś był obok ciebie. Polacy gwizdali także na nasz hymn. Dlaczego nie mogę sobie pozwolić na szturchanie? Po porażce z Polską otrzymałem wiele negatywnych wiadomości od Polaków. Ja się nie kłócę z nimi, po prostu ich drażnię - powiedział na początku maja tego roku w rozmowie z portalem sport-express.ru.

Spiridonow w swojej karierze m.in. dwa razy wygrał Ligę Mistrzów z Zenitem Kazań, a z kadrą Rosji w 2013 roku mistrzostwo Europy.