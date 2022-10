Świetny debiut Semeniuka we Włoszech. 90 proc. skuteczności

Kamil Semeniuk w niedzielne popołudnie pojawił się w wyjściowej szóstce Perugii na mecz Vero Volley Monza. Jego nowy klub właśnie rozpoczął sezon włoskiej Serie A, a Polak od razu dostał możliwość debiutu. Okazji nie zmarnował, bo wykazał się wspaniałą skutecznością i pomógł drużynie wygrać to spotkanie 3:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Semeniuk już nie jest żółtodziobem w kadrze siatkarzy. "W CV już mam zapisane"

Kamil Semeniuk zachwycił w debiucie. 90-procentowa skuteczność

Wicemistrz świata z niedawno zakończonej polsko-słoweńskiej imprezy nie dał po sobie poznać debiutanckiej tremy. W ataku skończył 9 z 10 piłek, a do tego dołożył asa serwisowego, więc w sumie zakończył spotkanie z Monzą z 10-punktowym dorobkiem. Oprócz tego Semeniuk miał 50 procent dokładności w przyjęciu. Dzięki temu przyczynił się do pewnego zwycięstwa Perugii do 19, 21 i 18.

Na parkiecie nie pojawił się natomiast drugi z występujących w zespole Perugii reprezentantów Polski, Wilfredo Leon. 29-latek nie został powołany na mistrzostwa świata, ponieważ leczył kontuzję kolana. Jego drużyna klubowa również wolała nie ryzykować występu już w pierwszej ligowej kolejce.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Anastasi wrócił do Włoch. Debiut w roli trenera Perugii

Ten mecz ważny był nie tylko dla Kamila Semeniuka, lecz także dla Andrei Anastasiego. Włoski szkoleniowiec wrócił do Serie A po 17 latach przerwy. Ostatnio był trenerem Projektu Warszawa, ale skorzystał z oferty Perugii po tym, jak jej prezes Gino Sirci zwolnił obecnego selekcjonera reprezentacji Polski - Nikolę Grbicia. Wcześniej Anastasi prowadził m.in. ekipę Trefla Gdańsk oraz drużyny reprezentacyjne Belgii, Włoch, Hiszpanii i Polski.

W następnej kolejce Serie A zespół z Polakami w składzie rozegra wyjazdowy mecz ze Sieną. Z kolei na przełomie października i listopada Perugię czeka walka o pierwsze w tym sezonie trofeum. Siatkarze zmierzą się o Superpuchar Włoch.