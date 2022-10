Najlepszy trener na świecie rozpływa się nad Polkami. "Zdecydowanie najlepsza"

Trener Turczynek, Giovanni Guidetti, uważany za jednego z najlepszych na świecie, podenerwowany wynikami swojej drużyny, z mediami w strefie mieszanej Ergo Areny rozmawia rzadko. Tłumaczy się tym, że - 10 minut? Nie, w tyle to mogę wam opowiedzieć historię całego mojego życia. Nie jest zbyt interesująca, zapewniam - śmiał się, gdy stawał do rozmów po wygranej 3:0 nad Chorwacją. To był jednak pierwszy mecz, w którym praktycznie się nie wściekał.

Jego miny w trakcie spotkań z Tajlandią i Dominikaną, zakończonych odpowiednio przegranym i wygranym tie-breakiem, na Twitterze pojawiły się w specjalnej kompilacji okazywania złych emocji przez włoskiego szkoleniowca. - Dlaczego na tym turnieju się denerwuję? Bo pewnie, gdybyśmy zagrali dziesięć meczów z Tajlandią, to sześć, czy siedem z nich byśmy wygrali. Szanuję ten zespół, ale popełnialiśmy błędy i przegraliśmy na własne życzenie - ocenił Guidetti.

- Dla Turcji nie ma łatwych meczów. No, może ten z Chorwatkami z czwartku. Ale to tylko jedno spotkanie. Wiemy, że przylepia nam się pewną łatkę, mamy pewną pozycję w światowej siatkówce i pewnie możemy znaleźć się około najlepszej dziesiątki na świecie. Musimy jednak walczyć z każdym. Nie ma dla nas czegoś takiego jak łatwy rywal. Możemy przegrać z Tajlandią, a zaraz mieć potencjał na pokonanie USA. I nie jesteśmy ani najgorsi, gdy mamy problemy w tym pierwszym meczu, ani najlepsi, jeśli świetnie radzi sobie w drugim - opisał szkoleniowiec.

Przed meczami z Polską w rozmowach z lokalnymi dziennikarzami trenerzy rywalek często potrafią mówić wiele miłych słów, choć tak naprawdę tak nie myślą. Po prostu się podlizują. Ale Guidetti chwalił polskie siatkarki już nie tylko w rozmowach z Polakami - tureckiej telewizji też powiedział, że według niego to silny zespół i sobotni mecz będzie kolejnym trudnym wyzwaniem.

Ale przy polskich dziennikarzach zaskoczył jeszcze bardziej. Wystawił zawodniczkom Stefano Lavariniego długą, piękną laurkę. - Polski zespół gra bardzo dobrze. Ma Asię Wołosz, czyli najlepszą rozgrywającą na całych mistrzostwach świata. Zdecydowanie najlepszą. To znacznie im pomaga. Magda Stysiak gra świetny turniej, ale nie jestem zaskoczony, bo to znakomita atakująca. Niespodzianką jest dla mnie za to ta z numerem 30, Olivia Różański. Tego lata widziałem ją po raz pierwszy i myślę, że może wejść na bardzo wysoki poziom. Ma dużo siły w ataku, a do tego dokłada naprawdę dobre przyjęcie. Zuzanna Górecka na razie uczy się, jak grać dokładniej na swojej pozycji, ale też idzie jej to nieźle. Gwarantuje dobre przyjęcie, obrony. Do tego macie jakość u środkowych - opisywał Giovanni Guidetti.

- Stysiak i Karakurt? Dwie bardzo podobne, młode i silne zawodniczki. Będziemy o nich słyszeć jeszcze przez długi czas. Pięć, sześć, może siedem lat, a one wciąż będą na szczycie. Są wysokie, mocne, potrafią wszystko: mają świetne wejścia z szóstej strefy, ataki po prostej, przekątnej czy kiwki i wykorzystywanie bloku. Obie są wręcz kompletne - porównywał dwie najbardziej flagowe postacie Polski i Turcji Guidetti.

Dwóch faworytów do medali według trenera Turczynek. Potem inne czołowe drużyny, a wśród nich Polska

- Polska to bardzo silna drużyna. Ich poziom to naprawdę nie mniej niż to, co mają najlepsze kadry na świecie - pięć-sześć zespołów, które będzie rywalizować o tytuł - przekonywał Guidetti. - USA i Serbia są chyba o mały krok przed innymi, ale reszta czołowych zespołów gra podobnie. W naszym meczu z Polską wszystko zależy od formy w sobotę. Jeśli to Polska osiągnie lepszą dyspozycję, to ona okaże się lepsza. Jeśli uda się to nam, to pewnie wygramy. To nie będzie żaden dramat ani wielki sukces dla żadnego z zespołów, to powinno być normalne - dodał trener Turczynek.

Początek sobotniego spotkania Polska - Turcja w Ergo Arenie w Trójmieście o godzinie 20:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.