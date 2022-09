Możliwy sensacyjny powrót do reprezentacji Polski. "Sygnał"

Brak Fabiana Drzyzgi na liście powołanych do reprezentacji Polski był prawdopodobnie największym zaskoczeniem po rozpoczęciu pracy przez Nikolę Grbicia. Podczas mistrzostw świata na jego pozycji grał Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz. - Trener zadzwonił do mnie i poinformował, że tego lata nie będę w drużynie. Nie podał argumentów, o nic nie pytał. Nie był też do tego zobowiązany, bo decyzja leżała w stu procentach po jego stronie. Jest to dla mnie spore rozczarowanie. Nie będę tego ukrywać - mówił Drzyzga w rozmowie z TVP Sport.

Zagumny mówi wprost: Drzyzga może wrócić do kadry. "To nie jest temat zamknięty"

Paweł Zagumny rozmawiał z "Przeglądem Sportowym" na temat niektórych siatkarzy, w tym Fabiana Drzyzgi. Prezes Polskiej Ligi Siatkówki uważa, że jego powrót do kadry nie jest wykluczony. - Moim zdaniem to nie jest temat zamknięty. Jeśli Fabian da sygnał, że zasługuje na bycie liderem w kadrze, to musi pokazywać to przez cały rok. Ostatnie dwa sezony w jego wykonaniu nie były najlepsze. Nie błyszczał na ligowych parkietach - powiedział.

Fabian Drzyzga występuje od 2020 roku w barwach Asseco Resovii Rzeszów, a ostatnie dwa sezony w wykonaniu rzeszowian to piąte miejsce. Zdaniem Zagumnego słabsza forma zespołu może być motywacją dla Fabiana Drzyzgi. - Resovia zajmowała odległe miejsce, jak na konstelację gwiazd, jakie tam grały. Myślę, że Fabian ma na tyle ambicji w sobie, żeby znów walczyć o bycie numerem jeden w kadrze - dodał.

Jak o rozmowie z Fabianem Drzyzgą mówił Sport.pl trener Nikola Grbić? - Moja najtrudniejsza rozmowa była z Fabianem. Rozmawialiśmy przez telefon dwa razy. Wytłumaczyłem mu moją decyzję. Jako jedyny nie zgodził się z nią. Jego sytuacja była zawiła, szczególna. Ostatecznie przyjął moje wyjaśnienie. To nie jest jednak zamknięty temat. Kilka dni po naszej rozmowie chciał, bym mu ponownie to wyjaśnił. Zrobiłem to, w ten sam sposób. Powiedziałem, co chcę zrobić, dlaczego i jak chcę to zrobić - stwierdził.