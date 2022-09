Pięciosetowy dreszczowiec i świetna wiadomość dla Polek. Tak wygląda tabela grupy

Reprezentantki Polski w trwających mistrzostwach świata prezentują świetną formę. Zawodniczki Stefano Lavariniego straciły do tej pory tylko jednego seta, pokonując na inaugurację 3:1 Chorwację. We wtorek biało-czerwone nie dały szans siatkarkom Tajlandii, ogrywając je w trzech partiach. To po dwóch kolejkach dawało gospodyniom imprezy drugie miejsce w grupie B.

Podział punktów w starciu Turcji i Dominikany. Ogromna szansa przed Polkami

W środę Polki zagrają o trzecie zwycięstwo, a ich rywalkami będą reprezentantki Korei Południowej. Wcześniej w gdańskiej Ergo Arenie odbyły się dwa spotkania w "polskiej" grupie. Tajlandia bez problemów pokonała 3:0 Chorwację. W drugim meczu Turczynki walczyły o zwycięstwo z niepokonaną jak dotąd Dominikaną.

Pierwsza partia od początku lepiej układała się dla liderek grupy B. Choć z czasem Turczynki zdołały doprowadzić do remisu (10:10), pięć kolejnych akcji padło łupem rywalek. Prowadzące nie wypuściły już zwycięstwa z rąk i wygrały 25:21. W drugiej odsłonie prym na parkiecie wiodły zawodniczki Giovanniego Guidettiego, które szybko wypracowały sobie przewagę. Ambitna pogoń przeciwniczek zaowocowała remisem w środkowej fazie seta (16:16). Siatkarki Dominikany nie poszły jednak za ciosem, a pewna gra pozwoliła Turcji zwyciężyć 25:21 i wyrównać stan rywalizacji.

Trzecia odsłona to koncertowa gra Turczynek od pierwszych piłek. Prowadzące notowały kolejne serie punktowe, które pozwalały im budować coraz większą przewagę. To dało im pewne zwycięstwo 25:18 i prowadzenie w meczu. Siatkarki Dominikany szybko dały do zrozumienia, że nie zamierzają łatwo oddawać zwycięstwa. Mocne otwarcie czwartej partii (6:1) przygasiło Turczynki, które w późniejszych fragmentach nie były w stanie powalczyć z uciekającymi rywalkami. Zawodniczki z Ameryki rozbiły przeciwniczki do 16 i doprowadziły do tie-breaka.

Decydująca rozgrywka od początku była bardzo wyrównana. Najpierw na prowadzenie wyszły Turczynki, by później pozwolić rywalkom się przegonić. Zawodniczki Guidettiego po serii pięciu wygranych akcji wyszły na 10:7, ale po chwili Dominikana była tylko punkt z tyłu. Późniejsza gra punkt za punkt dała zwycięstwo 15:13 siatkarkom Turcji i przyniosło pierwszą porażkę Dominikany.

Wynik tego spotkania jest bardzo dobrą wiadomością dla Polek. Biało-czerwone w przypadku zwycięstwa z Koreą Południową, co wydaje się być więcej niż pewne, obejmą prowadzenie w grupie B. Póki co zajmują 2. lokatę z dorobkiem sześciu punktów. Prowadzenie zachowały siatkarki Dominikany, a podium niezmiennie uzupełniają Turczynki. Kolejne miejsca zajmują reprezentacje Tajlandii, Korei i Chorwacji.

Aktualna tabela grupy B mistrzostw świata w siatkówce kobiet: