Niepokonane Polki. Gdzie i kiedy oglądać mecz z Koreą? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Reprezentacja Polski w dotychczasowych spotkaniach zaprezentowała rewelacyjną formę. Biało-czerwone na inaugurację mistrzostw świata pokonały 3:1 Chorwatki i już ten mecz pokazał, że są one w dobrej dyspozycji. Zdecydowanym potwierdzeniem wysokiej formy był wtorkowy mecz z Tajlandią, który Polki wygrały w trzech setach.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyle zarabia Grbić w reprezentacji Polski. Jak wygląda jego przyszłość? [Sport.pl LIVE]

Polki powalczą o trzecie zwycięstwo na mistrzostwach świata. Rywalki nie powinny sprawić problemów

Przed wtorkowym spotkaniem w gdańskiej Ergo Arenie można było się spodziewać wyrównanego spotkania. Siatkarki Tajlandii na otwarcie pokonały bowiem 3:2 bardzo groźny zespół Turcji. Już pierwsze piłki pokazały jednak kto będzie stroną wiodącą w tym starciu. Polki szybko weszły na wysoki poziom i pewnie pokonały rywalki 3:0, wygrywając każdą partię do 17. Rewelacyjny mecz rozegrała atakująca Magdalena Stysiak, która zdobyła 26 punktów, w tym aż 8 blokiem. Ten element funkcjonował w grze całej drużyny Lavariniego, co przyniosło 16 punktów. Bardzo solidne spotkanie ma za sobą również środkowa Angieszka Korneluk (13 pkt).

Wyścig z czasem Jastrzębskiego Węgla. "Roszczenia Olivy były abstrakcyjne"

Koreanki póki co nie mogą uznać tych mistrzostw do udanych. Przegrały oba spotkania i zajmują ostatnie miejsce w tabeli grupy B z zerowym dorobkiem punktowym. Azjatki nie zdołały nawet wygrać żadnej partii. We wtorek były one tylko tłem dla Turczynek, które chciały się odkuć po sensacyjnej porażce na otwarcie. Udało im się to znakomicie, a Koreanki w najlepszym secie zdołały ugrać jedynie 14 punktów.

Obie drużyny grały ze sobą w tym roku już trzykrotnie i za każdym razem lepsze były biało-czerwone. Wszystkie spotkania miały miejsce w czerwcu. W Lidze Narodów Polki pokonały Azjatki w trzech setach, a w dwóch późniejszych sparingach zawodniczki Lavariniego wygrywały wszystkie cztery sety. Koreanki po raz ostatni pokonały rywalki w 2019 roku, wygrywając 3:1 w Lidze Narodów.

Myślały, że wygrały seta. Skakały z radości, gdy działy się cuda [WIDEO]

Mecz Polska - Korea Południowa na mistrzostwach świata siatkarek. Gdzie oglądać ten mecz?

Spotkanie Polski i Korei Południowej na siatkarskich mistrzostwach świata odbędzie się w środę 28 września o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna na kanałach TVP2, TVP Sport oraz Polsat Sport. Mecz będzie można oglądać także w internecie na stronie tvpsport.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz w serwisach Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.