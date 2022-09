Myślały, że wygrały seta. Skakały z radości, gdy działy się cuda [WIDEO]

Kibice siatkówki zastanawiają się, czy damska reprezentacja Włoch pójdzie śladami tej męskiej i sięgnie po złoty medal mistrzostw świata. Panie z tego kraju mają za sobą jedno z najważniejszych spotkań podczas holendersko-polskiej imprezy.

Belgijki ucieszyły się z wygranego seta. Za szybko

We wtorek Włoszki podejmowały Belgijki i mecz był nacechowany sporymi emocjami. Ta pierwsza ekipa dotąd zwyciężyły po 3:0 z Kamerunem oraz Portoryko. Podobnie szło drużynie z Belgii, która nie straciła w seta w konfrontacjach z Portotyko i Kenią. Bilans ten zmienił się we wtorek.

Pierwsze seta wygrały Belgijki, które pokonały jedne z faworytek turnieju 25:21. Mało brakowało, a prowadziłyby już w meczu 2:0. Nawet przez moment myślały, że tego dokonały. To pokłosie niebywałej wymiany między oboma zespołami. Panie grały punkt za punkt i trzeba było rozstrzygnąć seta na przewagi. Belgia miała piłkę setową przy stanie 26:25.

Po zagrywce reprezentantki Italii przyjęły piłkę niedokładnie i próbowały wyratować sytuację, starając się przepchnąć piłkę przez siatkę. Napotkały jednak na opór rywalek. Te wygrały walkę na siatce i już były pewne, że zdobyły punkt. Tylko jedna z nich zauważyła, że coś jest nie tak i nie przyłączyła się do radującej się grupy. Miała rację, bo Włoszki uratowały sytuację i zdołały wyrównać.

To była kluczowa sytuacja, bo po niej Włoszki przejęły inicjatywę i doprowadziły do wyrównania w meczu. W kolejnym secie jednak znów znalazły się w opałach. Przegrywały 19:24, ale pokazały niezwykłą wolę walki i mimo trudnej sytuacji zdołały dogonić Belgijki i wygrać seta 29:27. W czwartym secie Włoszki już nie pozostawiły żadnych złudzeń. Rywalki przegrały z kretesem 9:25. I dzięki to reprezentacja Italii wygrała mecz 3:1.