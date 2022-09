Tak wygląda sytuacja w "polskiej" grupie po wygranej z Tajlandią [TABELA]

Reprezentantki Polski po inauguracyjnym zwycięstwie 3:1 z Chorwacją pokonał bez straty seta reprezentację Tajlandii. Zawodniczki Stefano Lavariniego rozegrały świetne spotkanie i zgarnęły kolejny komplet punktów. Najmocniejszym ogniwem drużyny była atakująca Magdalena Stysiak, która zdobyła łącznie 26 punktów, w tym aż 8 blokiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyle zarabia Grbić w reprezentacji Polski. Jak wygląda jego przyszłość? [Sport.pl LIVE]

Pokaz mocy Turczynek po sensacyjnej porażce, Dominikana z kolejnym zwycięstwem

Zanim na parkiecie w Ergo Arenie pojawiły się Polki, rozegrane zostały dwa inne spotkania w grupie B. Na początek o pierwsze zwycięstwo na tych mistrzostwach walczyły Turczynki, których rywalkami były Koreanki. Zawodniczki Giovanniego Guidettiego od razu narzuciły mocne tempo i szybko wypracowały sobie przewagę. To, mimo ambitnej walki Azjatek w środkowej fazie seta, pozwoliło im pewnie wygrać partię 25:14. Kolejna odsłona to od początku popis reprezentantek Turcji, które rozbiły rywalki 25:13. Takim samym wynikiem zakończył się trzeci set, w którym faworytki "polskiej" grupy zanotowały rewelacyjną serię 11 akcji wygranych z rzędu. Liderkami zespołu Guidettiego były Saliha Sahin i Ebrar Karakurt, które zdobyły odpowiednio 17 i 16 punktów.

13 osób na trybunach i niecałe 120 zł w kasie. Teraz rywalki Polek to fenomen i sensacja MŚ

W drugim starciu liderki tabeli z Dominikany mierzyły się z Chorwatkami. Dominikana szybko wyszła na prowadzenie, które utrzymywała już do końca seta. Choć siatkarki z Europy u progu decydującej fazy były o krok od wyrównania, prowadzące uciekły z wynikiem i wygrały 25:20. Druga odsłona miała bardzo podobny przebieg. Chorwatki starały się walczyć, ale seria ośmiu wygranych piłek z rzędu dała Dominikanie zwycięstwo 25:15. Także trzeci set był rozgrywany pod dyktando liderek grupy. Pewna gra pozwoliła prowadzącym wygrać 25:21 i cieszyć się z drugiego zwycięstwa. Głównymi kreatorkami sukcesu reprezentacji był Isabel Pena i Brayelin Martinez, które zdobyły po 15 punktów.

Polska siatkarka na meczach musi chronić oczy. "Nie wyobrażam sobie kiedyś nie widzieć"

Pewne zwycięstwo Polek i utrzymane drugie miejsce w tabeli. Biało-czerwone praktycznie pewne awansu

Wtorkowa wygrana z Tajlandią wyraźnie przybliżyła Polki do awansu do kolejnej fazy. Zawodniczki Lavariniego dopisały do swojego dorobku kolejne trzy punkty i z 6 punktami zajmują drugie miejsce w grupie B. Prowadzenie utrzymała Dominikana, a trzecią lokatę awansowały Turczynki (4 pkt). Kolejne pozycje zajmują reprezentacje Tajlandii (2 pkt), Chorwacji (0 pkt) i Korei Południowej (0 pkt). Do kolejnej fazy turnieju wejdą cztery najlepsze drużyny.