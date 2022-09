Polki w świetnej sytuacji na MŚ. Awans niemal pewny. Inaczej będzie katastrofa

We wtorek w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu polskie siatkarki zagrają drugi mecz tegorocznych mistrzostw świata. Choć na razie spotkały się tylko z Chorwacją, którą pokonały 3:1, już są bardzo blisko awansu do kolejnej fazy turnieju. Co więcej, jeśli wygrają z Tajkami, to mogą zostać liderem grupy B po dwóch kolejkach.

Skąd u Polek niemal pewny awans do drugiej fazy grupowej rozgrywanej w Łodzi? Muszą skończyć pierwszy etap turnieju co najmniej na czwartym miejscu. Tymczasem Polki są wiceliderkami grupy B, pokonały Chorwatki, a w ich grupie jest jeszcze Korea Południowa, która jest postrzegana jako najgorszy zespół tych mistrzostw świata. Niedawno zawodniczki trenera Cesara Hernandeza przegrały 0:3 z Wietnamem, którego nie ma ani na tej imprezie, ani w rankingu FIVB, w którym nie został sklasyfikowany. To niemal gwarancja darmowego zwycięstwa dla wszystkich zespołów "polskiej" grupy. Gdyby stało się inaczej, musielibyśmy mówić o katastrofie.

Mecz z Koreą Polki rozegrają w środę, już gdy będą miały za sobą spotkanie z Tajkami. Nie ma znaczenia, czy będą miały dwa zwycięstwa już przed spotkaniem z najsłabszą drużyną grupy, czy dopiero po nim. W historii rozgrywania MŚ siatkarek w systemie z 24 drużynami na 40 przypadków drużyn odpadających już po pierwszej fazie grupowej tylko dwie miały na koncie dwa zwycięstwa. To Chorwatki w 2010 roku, gdy zajęły piąte miejsce w grupie z Amerykankami, Niemkami, Kubankami, Tajkami i Kazaszkami, a także Czeszki w 2002, gdy grały przeciwko Włoszkom, Bułgarkom, Niemkom, Japonkom i Meksykankami. Dwadzieścia lat temu z grupy wychodziły tylko trzy, a nie tak jak teraz cztery zespoły, więc z dwoma zwycięstwami do dalszej fazy nie przeszły też Japonki. Ta statystyka pokazuje, że to możliwe, ale jednak bardzo rzadkie przypadki i zwycięstwo Polek z Chorwatkami to klucz do pozostania w turnieju.

- Rozmawiałem z trenerem Turczynek, Giovannim Guidettim i powiedzieliśmy sobie, że nasza grupa może na taką nie wygląda, ale jest trudna - mówił nam przed meczem z Chorwacją trener Polek, Stefano Lavarini. - A to głównie dlatego, że jest bardzo zbalansowana. W zasadzie żaden wynik nie będzie w niej ogromną sensacją. Koreanki są o wiele słabsze od reszty drużyn, więc można zakładać, że będą przegrywać, ale poza tym ogółem wszystko może się wydarzyć. Zdałem sobie wtedy sprawę z tego, że bardzo ważne będzie myśleć o jednym meczu na raz i traktować każde spotkanie oddzielnie, nie zastanawiając się nad ogółem naszego występu w turnieju. Nawet w przypadku systemu tych mistrzostw, w którym przecież kluczowe jest, żeby ukończyć pierwszą fazę grupową z tak wieloma punktami, jak to tylko możliwe - dodał Włoch.

Poruszył ważną kwestię: Polki nie grają tylko o wyjście z grupy w Gdańsku i przeniesienie się do Łodzi. Gdyby poprzestały na wspomnianych dwóch zwycięstwach i zdobytych sześciu punktach, to w drugiej fazie grupowej, na którą przechodzą punkty z tej pierwszej, miałyby już bardzo trudno. A żeby awansować do ćwierćfinału, trzeba w niej zająć czwarte miejsce. Gdyby tak samo wyglądał system rozgrywek na poprzednich MŚ do awansu w drugiej fazie grupowej wystarczałoby średnio 20 punktów. Większość z nich łatwiej zdobyć w pierwszych meczach, bo później przychodzą spotkania ze znacznie bardziej wymagającymi rywalami.

Sytuację w polskiej grupie skomplikował dość niespodziewany wynik sobotniego meczu Tajek z Turczynkami. Drużyna z Azji pokonała zawodniczki jednego z najlepszych trenerów na świecie, Giovanniego Guidettiego, po tie-breaku. Tym samym pokazała, że zespół faworyzowany przez niemal wszystkich przed samym turniejem, a nawet wymieniany jako kandydat do zdobycia medalu, nie jest nie do ogrania. Dla Polek to jednak częściowo złe informacje, bo przecież za chwilę zagrają właśnie z Tajkami rozpędzonymi po tym zwycięstwie.

- Tajlandia pokazała, że można wygrać z każdym. Jestem pewna, że to zwycięstwo je jeszcze bardziej nakręciło i wzmocniło psychicznie. To będzie bardzo trudny mecz, ale jeśli wyjdziemy na boisko w stu procentach skoncentrowane i będziemy cierpliwe, to jestem spokojna o wynik. Bo mentalnie i fizycznie jesteśmy gotowe - mówi Sport.pl przyjmująca polskiej kadry, Zuzanna Górecka. Początek spotkania z Tajlandią o godzinie 20:30 we wtorek. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.