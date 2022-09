Rosyjski gwiazdor wybrał armię zamiast sportu. Drugi raz

- Nikita otrzymał wezwanie od komisariatu wojskowego w Moskwie i ma się tam pojawić 29 września – wypowiedział się sekretarz generalny Rosyjskiej Federacji Piłki Siatkowej, Aleksander Jaremenko. – Nikita służył wcześniej w siłach powietrznodesantowych przez dwa lata.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski z problemami. "Plac budowy" [SPORT.PL LIVE #37]

Drugi epizod w mundurze. "Służba na Krymie to był najlepszy rok w moim życiu"

2014 rok. Wówczas 22-letni Nikita Aleksiejew dopiero zaczynał swoją karierę. Był już co prawda finalistą Pucharu Challenge z 2013 r. i miał na koncie wicemistrzostwo Rosji, a także sukcesy z młodzieżową kadrą. Jego ówczesny klub, Ural Ufa, zmagał się z kłopotami finansowymi skutkiem czego prawie spadł o ligę niżej. Rozczarowany wówczas Nikita wstrzymał karierę sportową. – Ciągle otrzymywałem wezwania w miejscu zamieszkania w Moskwie – przyznał w wywiadzie przed kilkoma laty. – Mama zadzwoniła i zapytała, co robić. Uspokoiłem ją, powiedziałem, że przyjadę na wakacje, pójdę do wojskowego biura rekrutacyjnego i wyjaśnię, że został mi ostatni rok nauki na uniwersytecie.

W rezultacie jednak Nikita się zaciągnął. – Kiedy wróciłem do domu, wyznałem rodzicom, że dojrzałem do wstąpienia do wojska i spłacenia długu wobec Ojczyzny. Dostałem się do pułku gwardii specjalnego przeznaczenia na Krymie. Mój wujek służył w tym pułku, dużo opowiadał, a ja czytałem ciekawe rzeczy o tej jednostce wojskowej. Wielu moich przyjaciół służyło w wojsku.

Po rocznej służbie wznowił karierę sportowca. Jego gra w klubach NOWA, Zenit Kazań, Ural Ufa (do którego powrócił po 5 latach) i Dinamo-LO to było pasmo sukcesów okraszone w kilka medali, w tym najważniejszy – triumf w 2018 w siatkarskiej Lidze Mistrzów.

Mieli grać w Pucharze Rosji, a są na liście do wojska. Trener: "To jakieś szaleństwo"

Zadał sobie jedno pytanie

Nikita w wywiadach wspominał wielokrotnie, że czas spędzony w armii był dla niego bardzo cennym przeżyciem, a nawet mówił otwarcie: "To był najlepszy rok w moim życiu". W rozmowie z rosyjskimi mediami mówił, że odkąd wrócił do grania nie było dnia żeby nie myślał o czasie spędzonym na służbie. – W 2014 roku kłopoty finansowe w zespole wywarły na mojej psychice dużą presję. I pewnego dnia pomyślałem: Jestem mężczyzną czy nie? Musiałem sobie na to odpowiedzieć.

Stosunek rosyjskich mediów

„Nikita otrzymał wezwanie", podaje portal Sport.ru. Jedna z największych platform pisząca o sporcie krótko i bez komentarza podaje właściwie depesze z informacją i statystykami siatkarza.

Cytując wyżej wymienioną stronę sportową – "Aleksiejew ma 30 lat. Jest zwycięzcą Ligi Mistrzów, a także dwukrotnym zdobywcą Pucharu i Superpucharu Rosji. Swój ostatni mecz rozegrał 18 września przeciwko byłej drużynie, Ural Ufa".

Aleksiejew nie jest odosobnionym przypadkiem. Niemal każdy obywatel w wieku poborowym jest brany pod uwagę. W przypadku angażu sportowców ich kontrakty z klubem są zamrażane.