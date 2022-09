Jastrzębski Węgiel uratowany. Znów mogą skorzystać ze swoich gwiazd

Od kilku dni w polskich mediach było głośno o sprawie sporu Jastrzębskiego Węgla i Salvadora Hidalgo Olivy, który co prawda dotyczy sprawy sprzed ponad trzech lat, ale jego konsekwencje dawały o sobie znać klubowi obecnie. Został bowiem ukarany przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB) zakazem transferowym. Kilka dni temu jako pierwszy w mediach opowiadał o tym szerzej prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol, a w reakcji na to głos zabrał ostatnio także siatkarz i jego menedżer Jakub Michalak. Każda strona twardo obstawała przy swoich racjach, a nad klubem widniało ryzyko, że w konsekwencji tego zacznie sezon bez kilku czołowych graczy.

"Zakaz transferowy został już zdjęty"

Ponad trzy lata trzeba było czekać na wyrok FIVB w tej sprawie. Światowa federacja opowiedziała się po stronie zawodnika. W wyroku zaznaczono, że jeśli należności wobec byłego gracza nie zostaną uregulowane we wskazanym terminie, to nałożony zostanie zakaz transferowy. Termin minął i karę wcielono w życie. Gorol tłumaczył się w mediach, że klub przelał część zaległości, a reszty nie mógł ze względu na zaległości podatkowe Olivy. Siatkarz i jego menedżer twardo obstawali przy tym, że cała sytuacja to wina zaniedbania ze stronu klubu.

Prezes Jastrzębskiego Węgla skarżył się w mediach, że wobec zakazu jego klub nie może korzystać z zagranicznych zawodników sprowadzonych już rok temu. A część z nich pełni kluczową rolę w zespole. Zarówno bowiem obaj rozgrywający, jak i atakujący wicemistrza Polski to obcokrajowcy. Jak się jednak okazuje, gracze ci niedługo powinni być już do dyspozycji trenera.

- Z naszych informacji wynika, że zakaz transferowy został już zdjęty. Klub robi teraz wszystko, by jak najszybciej załatwić formalności związane z rejestracją zagranicznych zawodników - mówi Sport.pl rzecznik Polskiej Ligi Siatkówki Kamil Składowski.

Adam Gorol jak na razie nie odpowiedział na prośbę o kontakt.

Nie wiadomo, od kiedy dokładnie Jastrzębski Węgiel będzie mógł korzystać z zagranicznych siatkarzy. Sezon w ekstraklasie rozpocząć ma piątkowym meczem z GKS Katowice.