Jastrzębski Węgiel z zakazem transferów. Menedżer interweniuje. "Zaniechanie klubu"

Międzynarodowa federacja siatkówki (FIVB) nałożyła na Jastrzębski Węgiel zakaz transferowy, którego powodem są nieprawidłowości w rozliczeniu z Salvadorem Hidalgo Olivą. Oznacza on, że zespół z PlusLigi nie będzie mógł korzystać z pięciu zagranicznych graczy, którzy zostali sprowadzeni w zeszłym sezonie. A bez nich skompletowanie składu (m.in. chodzi o dwóch rozgrywających) będzie znacznie trudniejsze.

Menedżer Olivy punktuje Jastrzębski Węgiel. "Zaniechanie klubu"

Konflikt Olivy z Jastrzębskim Węglem rozpoczął się na początku 2019. Wtedy zawodnik samowolnie przedłużył sobie urlop, a klub za karę odsunął go od treningów. Kubańczyk przeniósł się do Fenerbahce, a polski klub wypowiedział mu kontrakt. Sprawa trafiła na wokandę FIVB, na rozstrzygnięcie czekano ponad trzy lata. Federacja zadecydowała, że zawodnikowi trzeba wypłacić zaległe wynagrodzenie.

W rozmowie PAP Jakub Michalak, menedżer Olivy, twierdzi, że i on, i zawodnik nie chcieli krzywdzić klubu, a tylko odzyskać należne pieniądze. - Jastrzębski Węgiel się odwołał i nie zapłacił w terminie. Oczywiste było, że w wyniku braku wypełnienia wyroku zakaz transferów zostanie nałożony. My nie wnioskowaliśmy o to, tylko o zaległe wynagrodzenie dla siatkarza - powiedział.

Adam Gorol, prezes klubu z Jastrzębia-Zdroju, oznajmił, że klub odwołał się od decyzji FIVB. Dodał także, że nie może wypłacić zawodnikowi należności finansowych, gdyż z powodu jego zaległości podatkowych zakazał tego urząd skarbowy. Menedżer tłumaczy, że Oliva nie ma jak się rozliczyć. - On po prostu od 3,5 roku tych pieniędzy nie dostał, wystawił rzeczywiście faktury. Zajęcie dotyczy należności, które powinny być niższe po zastosowaniu się do decyzji FIVB. Zawodnik chce wyprostować całą kwestię podatków i dawno by to zrobił, gdyby klub po otrzymaniu wyroku przelał mu pieniądze - stwierdził.

Michalak dodał, że sprawa nie jest skomplikowana i można ją bardzo szybko załatwić. Niezbędne jest jednak ruch ze strony działaczy, którzy dotychczas nie podjęli kroków w kierunku porozumienia. - Blokada transferowa Jastrzębskiego Węgla wynika wyłącznie z zaniechania samego klubu - dodał.

Oliva niedawno zmienił pracodawcę. Teraz gra w Grecji

Oliva występował w Fenerbahce do końca sezonu 2021/22. Z klubem tym sięgnął po mistrzostwo i Superpuchar Turcji, ma także srebrny i brązowy medal tamtejszej ligi. W ostatnim czasie zdecydował się jednak na zmianę otoczenia i przeszedł do Olympiakosu Pireus.

Jastrzębski Węgiel zmagania w PlusLidze zainauguruje w piątek 30 września. Wtedy zagra u siebie z GKS-em Katowice.