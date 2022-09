Wielka okazja dla Polaków do rewanżu i złota. Gdzie i kiedy oglądać finał ME? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Reprezentacja Polski do lat 20 awansowała do finału mistrzostw Europy. Rywalami biało-czerwonym w walce o złoty medal będą Włosi. W związku z tym przed drużyną Mateusza Grabdy szansa na rewanż. Mecz odbędzie się w niedzielę 25 września o godzinie 20:00. Gdzie oglądać to spotkanie?

