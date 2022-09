Oto tabela "polskiej" grupy na MŚ w siatkówce po pierwszej kolejce spotkań

Pierwszym spotkaniem w grupie B było otwierające mistrzostwa starcie Polek z Chorwatkami. Zawodniczki Stefano Lavariniego zaprezentowały się z bardzo dobrej strony i pokonały rywalki 3:1. W kolejnym meczu doszło do sporej sensacji. Faworytki grupy, Turczynki, przegrały po pięciosetowej batalii z Tajlandią. Ostatnim spotkaniem pierwszej kolejki był pojedynek Dominikany z Koreą Południową.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomek Fornal i Kuba Kochanowski zażartowali z Bartka Kurka. Wszystko nagrał rozbawiony Karol Kłos

Mocne otwarcie Dominikany. Koreanki bez szans, tylko 17 punktów w "najlepszym" secie

Mocne wejście zaliczyły Dominikanki, wygrywając pięć pierwszych akcji. Prowadzące w późniejszych fragmentach utrzymywały swoją przewagę (10:5), a rywalki nie potrafiły się im przeciwstawić. Siatkarki z Ameryki Północnej utrzymywały pełną kontrolę nad wydarzeniami na boisku (21:14), co dało im zwycięstwo 25:17.

Początek drugiej odsłony był znacznie bardziej wyrównany, jednak Azjatki był w stanie powalczyć z rywalkami jedynie do stanu 6:5. W kolejnych akcjach reprezentantki Dominikany nabierały coraz większego rozpędu, a seria ośmiu wygranych akcji z rzędu pozwoliła im uciec na 18:7. Ich wygrana była więc kwestią czasu. Finalnie faworytki pozwoliły Koreankom zdobyć jedynie 12 punktów.

Choć trzecią partię od prowadzenia 3:1 rozpoczęły Azjatki, obraz meczu szybko powrócił do przebiegu poprzednich partii. Dominikanki notowały kolejne serie punktowe, co z czasem pozwoliło im odskoczyć na 12:4. W późniejszych fragmentach prowadzące utrzymywały wysoką przewagę i mogły odliczać do końcowego gwizdka. Faworytki zakończył spotkanie serią czterech wygranych punktów, co dało im zwycięstwo 25:15.

Deklasacja, pogrom, miazga. Włoszki zaczęły MŚ w najlepszym możliwym stylu

Polki wiceliderkami grupy B po pierwszej kolejce spotkań

Pewne zwycięstwo Dominikany pozwoliło im wskoczyć na prowadzenie w grupie. Siatkarki z Ameryki Północnej mają na koncie 3 punkty. Takim samym dorobkiem punktowym mogą pochwalić się Polki, ale gorszy bilans setów daje im drugie miejsce. Trzecią lokatę zajmuje reprezentacja Tajlandii (2 punkty), a czwarta jest Turcja (1 punkt). Kolejne pozycje przypadają Chorwatkom (0 pkt) i Korei Południowej (0 pkt).

Tabela grupy B mistrzostw świata siatkarek po pierwszej kolejce:

Dominikana - 3 punkty, 1 zwycięstwo, bilans setów 3:0 Polska - 3 pkt, 1 zwycięstwo, bilans setów 3:1 Tajlandia - 2 pkt, 1 zwycięstwo, bilans setów 3:2 Turcja - 1 pkt, 0 zwycięstw, bilans setów 2:3 Chorwacja - 0 pkt, 0 zwycięstw, bilans setów 1:3 Korea Południowa - 0 punktów, 0 zwycięstw, bilans setów 0:3

Ujawnili zarobki siatkarek i siatkarzy. Zaskakująca liderka. Dwóch Polaków w TOP10

Kolejne spotkania w grupie B zostaną rozegrane we wtorek 27 września w Ergo Arenie w Gdańsku. O 13 Turczynki zmierzą się z Koreą Południową, a o 17:30 rozpocznie się starcie Dominikany z Chorwacją. Zwieńczeniem dnia będzie drugi mecz biało-czerwonych, które czeka pojedynek z Tajlandią.