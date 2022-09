Polki wracają do kraju. Wiemy, kiedy zagrają kolejny mecz na MŚ

W inauguracyjnym meczu mistrzostw świata siatkarek Polki zmierzyły się z Chorwatkami w holenderskim Arnhem. Spotkanie przyniosło wiele walki z obu stron. Zawodniczki Stefano Lavariniego pokazały swój charakter i wygrały 3:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomek Fornal i Kuba Kochanowski zażartowali z Bartka Kurka. Wszystko nagrał rozbawiony Karol Kłos

Mistrzostwa świata siatkarek. Krótka przerwa przed kolejnym meczem Polek, rywalki absolutnie w zasięgu

Od początku spotkania z lepszej strony prezentowały się Polki. Solidna gra pozwoliła im wygrać 25:19. W drugiej partii kontrolę na boisku przejęły rywalki, które zapisały tę partię na swoją korzyść wynikiem 25:21. Najwięcej emocji przyniosła kolejna odsłona. Przez większość czasu na prowadzeniu utrzymywały się Chorwatki, ale świetna pogoń zawodniczek Lavariniego pozwoliła im zwyciężyć 25:13. Ostatni set to już popis polskiej drużyny, która punktowała rywalki w każdym elemencie. To dało pewne zwycięstwo 25:15 i udaną inaugurację czempionatu.

Znamy termin półfinału ME U-20. Arcyważny mecz z Belgami

Teraz Polki wracają do kraju. Przeniosą się do Ergo Areny w Gdańsku, gdzie rozegrają pozostałe spotkania w grupie B. Kolejny mecz - tak wyczekiwany przez kibiców - czeka je dopiero we wtorek 27 września, a ich rywalkami będą siatkarki Tajlandii. Biało-czerwone mają bardzo dobry bilans meczowy z tą drużyną. Po raz ostatni ekipy zmierzyły się podczas tegorocznej Ligi Narodów. Wtedy zawodniczki Lavariniego wygrały 3:2, a ich łupem padły także cztery wcześniejsze starcia. Reprezentacja Tajlandii po raz ostatni pokonała Polki podczas Ligi Narodów w 2018 roku.

Początek drugiego spotkania Polek zaplanowano na godzinę 20:30. Tajlandia swój udział w mistrzostwach świata rozpocznie w sobotę 24 września meczem z Turczynkami.

Jastrzębski Węgiel może nie przystąpić do PlusLigi!