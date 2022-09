Znamy termin półfinału ME U-20. Arcyważny mecz z Belgami

Polska reprezentacja po ubiegłorocznym sukcesie w mistrzostwach świata U-19 walczy o kolejne złoto. Tym razem podczas czempionatu Europy U-20. Faza grupowa była w wykonaniu zawodników Mateusza Grabdy znakomita. Teraz młodzi siatkarze są o krok od finału i walki o drugi wielki triumf z rzędu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyle zarabia Grbić w reprezentacji Polski. Jak wygląda jego przyszłość? [Sport.pl LIVE]

Polscy siatkarze powalczą o finał mistrzostw Europy U-20. Znamy godzinę pojedynku z Belgią

Na otwarcie Polacy bez większych problemów pokonali 3:1 Słowację, by później pewnie wygrać w trzech setach z reprezentacją Serbii. Także Francuzi nie mieli nic do powodzenia w starciu z mistrzami świata, którzy wygrali 3:0. Bardzo zacięty był mecz ze Słowenią, w którym biało-czerwoni okazali zwyciężyli po pięciosetowej batalii. Na koniec fazy grupowej zawodnicy Grabdy musieli uznać wyższość Włochów, którzy zdemolowali rywali w trzech partiach. Te rezultaty pozwoliły polskiej drużynie zająć drugie miejsce w grupie 1 i awansować do półfinału mistrzostw.

Jastrzębski Węgiel może nie przystąpić do PlusLigi!

W walce o wielki finał rywalami biało-czerwonych będą Belgowie, którzy wygrali grupę 2. Półfinałowi przeciwnicy mistrzów świata przeszli jak do tej pory taką samą drogę. Odnieśli zwycięstwa w czterech pierwszych spotkaniach, a w ostatnim meczu grupowym przegrali 1:3 z Czechami.

Już wcześniej wiadome było, że kolejny mecz Polacy rozegrają w sobotę 24 września. Teraz znany są też godziny pojedynków. O 17:30 odbędzie się półfinał Włochów z Bułgarami, którzy zajęli drugie miejsce w swojej grupie. O 20 walkę o finał imprezy rozpoczną natomiast Polacy i Belgowie. W przypadku zwycięstwa Polski i Włoch, w walce o tytuł zobaczymy rewanż biało-czerwonych za porażkę w grupie.

Mecz otwarcia Polek na MŚ meczem o wszystko? Ćwierćfinał to już strefa marzeń