Jastrzębski Węgiel może nie przystąpić do PlusLigi!

Międzynarodowa federacja siatkówki (FIVB) nałożyła na klub zakaz transferów. Dotyczy on również zawodników zagranicznych, którzy grali w Jastrzębskim Węglu już w poprzednim sezonie. W efekcie tej kary Jastrzębski Węgiel w Plus Lidze może zagrać bez aż pięciu obcokrajowców: trzech Francuzów, Benjamina Toniuttiego, Trevora Clevenota i Stephena Boyera, Czecha Jana Hadravy i Fina Eemiego Tervaporttiego. W efekcie klub nie miałby żadnego klasowego rozgrywającego i atakującego.

"Nie będziemy mogli przystąpić do rozgrywek"

- Jeżeli FIVB nie zmieni w najbliższych dniach stanowiska, to nie będziemy mogli przystąpić do rozgrywek z uwagi brak dwóch rozgrywających - Benjamina Toniuttiego i Eemiego Tervaporttiego, dwóch atakujących - Jana Hadravy i Stephena Boyer oraz przyjmującego Trevora Clevenota. Mają ważne kontrakty, ale z powodu sankcji nie mogą zostać zarejestrowani, co jest wymagane. Musielibyśmy zagrać krajowym składem, ale m.in. bez rozgrywających to niemożliwe – powiedział prezes Adam Gorol, prezes Jąstrzębskiego Węgla w rozmowie z PAP.

Chodzi o Kubańczyka Salvadora Hidalgo Olivę, obecnie grającego w Olympiakosie Pireus. Ten przyjmujący grał w Jastrzębskim Węglu w latach 2016-2019. Jego problemy w tym klubie rozpoczęły się, gdy trenerem został Ferdinando De Giorgi. Oliva został tylko rezerwowym, bo grali Christian Fromme oraz Julien Lyneel. Kubańczyk był sfrustrowany, a klub chciał, by rozwiązał umowę. Ten jednak na to się nie zgodził. W styczniu 2019 roku Oliva wydłużył sobie urlop i za karę został odsunięty od treningów. Kilka dni później podpisał kontrakt z Fenerbahce.

- Pewne roszczenia miał i klub, i zawodnik. FIVB podjęła nieprawomocną decyzję, od której się odwołaliśmy. Mamy zapłacić pewną kwotę i z tym nie będzie problemu, nawet jeśli odwołanie zostanie odrzucone. Kłopot jest gdzie indziej. Siatkarz ma zaległości podatkowe w Polsce, Urząd Skarbowy zajął wierzytelność i zakazał nam płacić, poza pewną częścią, jaką uregulowaliśmy. Mamy na to dokumenty, przekazaliśmy ich tłumaczenia FIVB - dodał Gorol.

Pierwszy mecz nowego sezonu PlusLigi drużyna z Jastrzębia ma zaplanowany na 30 września. Wtedy do Jastrzębia-Zdroju miał przyjechać GKS Katowice.