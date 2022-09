Mecz otwarcia Polek na MŚ meczem o wszystko? Ćwierćfinał to już strefa marzeń

W 2010 roku skończyło się dziewiątym miejscem w mistrzostwach świata. Jedyną zawodniczką z obecnego składu, która pamięta turniej w Japonii, jest Joanna Wołosz. Wówczas wchodząca do kadry, dziś jej kapitan i wielka liderka. Wiele osób zadaje sobie pewnie pytanie, czy w 2022 roku Polki z Wołosz stać na tyle samo albo więcej. I to pytanie zarazem bardzo zasadne, jak i trudne do odpowiedzi.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyle zarabia Grbić w reprezentacji Polski. Jak wygląda jego przyszłość? [Sport.pl LIVE]

Kadra Polek rodziła się w bólach. Czas na weryfikację

Kadra trenera Stefano Lavariniego od początku była zespołem wręcz przepełnionym problemami, rodzącym się w bólach. Objął ją w styczniu, a pracę tak naprawdę zaczął w maju. Najpierw szybki start po wymagającym sezonie ligowym i kontuzja drugiej z liderek, Magdaleny Stysiak, której przez pierwszą część przygotowań reprezentacji nie było. Trzeba było znaleźć zastępstwo na główną opcję w ataku. Potem rozczarowujący wynik w Lidze Narodów - dopiero trzynaste miejsce i brak awansu do finałów po zaledwie czterech wygranych w dwunastu spotkaniach. Do tego doszły kontuzje Martyny Łukasik i Martyny Czyrniańskiej wykluczające je z MŚ. I ich brak - pomimo powrotu Stysiak - stawiają pod znakiem zapytania siłę ofensywy Polek.

Ostatni etap przygotowań do mistrzostw wydaje się jednak nieco bardziej udany. Pewnie wygrane sparingi z Bułgarią były pierwszym tak dobrym momentem reprezentacji w tym sezonie. Trzy porażki na turnieju w Neapolu pokazały, że światowa czołówka jest nadal daleko, ale dały też Polkom sporo materiału do pracy przed początkiem mistrzostw. Teraz czas na weryfikację ich potencjału.

Oto format MŚ siatkarek. Reprezentacja Polski czekała 12 lat

Zdrowie Stysiak sprawą najwyższej wagi państwowej. Największy problem niezmienny od lat

Największa bolączka? Lewe skrzydło, które niezmiennie od lat pozostaje najtrudniejszym problemem do rozwiązania w polskiej kadrze. Z przyjęciem u zawodniczek z tej pozycji jest naprawdę dobrze, zwłaszcza w ostatnim okresie. Gorzej wygląda za to atak i powstaje zagrożenie, że w kluczowych spotkaniach zabraknie odciążenia dla świetnej Magdy Stysiak, która i tak wraca przecież po kontuzji. Jej zdrowie to teraz sprawa najwyższej wagi państwowej. Bo martwić można się też o zmiany na innych pozycjach - może poza libero i środkowymi. Polki nie mają szerokiej ławki rezerwowych, bardzo potrzebnej na tak wymagających imprezach. Problematyczna może się też okazać gra w obronie. W trakcie Ligi Narodów brakowało w niej dynamiki i Polkom wpadało w boisko dużo niepotrzebnych piłek.

Kibice nie muszą się martwić o dwie kluczowe kwestie - potencjał liderek i alternatywę w postaci gry środkiem. Za liderki trzeba uważać Stysiak i Wołosz. Obie mają wszystko, żeby odpowiednio poprowadzić zespół do najlepszej formy. Muszą tylko potwierdzić własną dobrą dyspozycję. Środkowe od początku sezonu prezentują solidny, świetny poziom. Za pozytywy można też uważać postawę na zagrywce i w bloku.

Reprezentacja Polski zaczyna domowe MŚ... na wyjeździe. Rywale zapłacili aż 22 mln euro

Pierwszy mecz Polek kluczowy dla całego turnieju. Ale może będą jak koszykarze?

Pytanie: jak na to wszystko odpowiedzą Polkom rywalki? Grupa B, w której zagrają, w momencie losowania wydawała się być nie najgorsza, a nawet dość korzystna dla kadry. Im bliżej meczu otwarcia MŚ, tym bardziej taki zestaw rywali wydaje się jednak wymagający i zdradliwy. Najwyższą jakość bezsprzecznie prezentują Turczynki, z którymi wygrać zawodniczkom Stefano Lavariniego będzie najtrudniej. Natomiast najłatwiejszym rywalem na pewno są Koreanki - drużyna, która w ostatnich tygodniach gładko przegrywa nawet z tak słabymi przeciwnikami jak Wietnam. Niewiadomymi wydają się Dominikanki i Tajki. To zespoły, z którymi Polki przegrywały w Lidze Narodów, ale teoretycznie powinny być co najmniej na podobnym poziomie co one. Najtrudniej ocenić Chorwatki. W ostatnim czasie poczyniły chyba największy postęp ze wszystkich rywalek Polek, ale nie miały jeszcze szansy udowodnić, że wspięły się na poziom zespołów, z którymi przyjdzie im rywalizować w Polsce i Holandii.

I dlatego to mecz otwarcia z Chorwatkami będzie dla Polek meczem o wszystko. Jeśli wygrają, praktycznie zapewnią sobie wyjście z grupy - porażka z Koreą byłaby katastrofą, a dwa zwycięstwa powinny spokojnie wystarczyć do tego, żeby pozostać w turnieju. Wygrana z piątkowym rywalem będzie za to oznaczała, że Polki mogą wejść na poziom Dominikany i Tajlandii, a może i wyższy. Wynik pierwszego spotkania zdeterminuje zatem resztę turnieju. Nie ukrywajmy, że zaczynać polską część mistrzostw w Gdańsku z ciężarem porażki z niżej notowanym, choć groźnym rywalem, na plecach może się okazać przygniatające. Potem Polki zagrają już tylko z rywalkami, z którymi przegrywały w tym sezonie.

Polscy siatkarze zdemolowani w walce o 1. miejsce w grupie. Znają rywala w 1/2

Strefa marzeń zaczyna się od ćwierćfinału. Osiągnięcie tego pułapu trzeba będzie już uznać za duży sukces, a każdy kolejny krok za sensację. Na razie Polki muszą się jednak skupić na uniknięciu przekroczenia dolnej granicy tej skali, czyli odpadnięcia z domowego mundialu po fazie grupowej. A jeśli to się uda, niech rosną na tym turnieju i grają o zamienienie w rzeczywistość własnych snów. Skoro niedawno niemożliwe udało się koszykarzom na mistrzostwach Europy, to być może i tu należy wierzyć w niespodziewane, a bardzo pozytywne scenariusze?