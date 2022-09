Oto format MŚ siatkarek. Reprezentacja Polski czekała 12 lat

Niedawno polscy siatkarze zdobyli srebrny medal na siatkarskich mistrzostwach świata. Już 23 września rozpocznie się kolejna edycja tego turnieju, ale tym razem w wykonaniu kobiet. Odbędzie się w Polsce i Holandii. Udział w nim weźmie reprezentacja Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Bohater reprezentacji Polski: Coś niesamowitego, spełniam marzenia

Format mistrzostw świata w siatkówce kobiet

W turnieju zagrają 24 drużyny, które zostaną podzielone na cztery sześciozespołowe grupy. Ten format różni się od edycji mężczyzn, w której na tym etapie reprezentacje były rozlosowane do sześciu czterozespołowych grup. Na zbliżających się mistrzostwach świata, drużyny rozegrają pięć meczów w fazie grupowej (każdy z każdym), a do kolejnej rundy awans wywalczą cztery najlepsze ekipy. O kolejności w tabeli będą decydować liczba punktów, liczba zwycięstw, bilans setów i bilans punktów.

Kolejna runda tego turnieju również będzie się różniła od tej, którą mogliśmy oglądać na mistrzostwach świata mężczyzn, gdzie na tym etapie byliśmy świadkami fazy pucharowej. W edycji kobiet w drugiej rundzie, zespoły również czeka rywalizacja w fazie grupowej. Tym razem drużyny będą podzielone na dwie grupy. Ekipy, które awansowały z grup A i D stworzą jedną grupę, a w drugiej znajdą się zespoły z grup B i C. Co ciekawe, pod uwagę będą brane wyniki uzyskane pomiędzy reprezentacjami w poprzedniej rundzie. Awans do ćwierćfinału ponownie wywalczą cztery najlepsze drużyny z każdej grupy.

Szczere wyznanie Glinki-Mogentale. "Dzwonił po kilkadziesiąt razy dziennie"

W ćwierćfinale rozpocznie się faza pucharowa. Zwycięzcy grup zagrają z ekipami z czwartych miejsc, a kolejne pary stworzą reprezentacje z drugich i trzecich pozycji. Przegrani ćwierćfinałowych spotkań pożegnają się z turniejem, a zwycięzcy awansują do półfinału, który zostanie rozegrany na tych samym zasadach (przegrany odpada).

Podział na grupy na mistrzostwach świata w siatkówce kobiet (początek 23 września):

Grupa A : Holandia, Włochy, Belgia, Portoryko, Kamerun, Kenia

: Holandia, Włochy, Belgia, Portoryko, Kamerun, Kenia Grupa B : Polska , Turcja, Dominikana, Korea Płd., Tajlandia, Chorwacja

: , Turcja, Dominikana, Korea Płd., Tajlandia, Chorwacja Grupa C : Stany Zjednoczone, Serbia, Niemcy, Bułgaria, Kanada, Kazachstan

: Stany Zjednoczone, Serbia, Niemcy, Bułgaria, Kanada, Kazachstan Grupa D: Brazylia, Chiny, Japonia, Kolumbia, Argentyna, Czechy

Harmonogram kolejnych etapów turnieju:

Druga faza grupowa: 4-9 października

Ćwierćfinały: 11-12 października

Półfinały: 12-13 października

Finał i mecz o trzecie miejsce: 15 października

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pierwszy mecz reprezentacja Polski rozegra 23 października o 18:00. Tego dnia zmierzy się z Chorwacją.

Na ostatnim zgrupowaniu dostał pseudonim "Bestia". 16 września już nie żył. "Najlepszy"