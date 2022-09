Polska w półfinale ME U20. Wygrana po dramatycznej walce

Reprezentacja Polski do lat 20 celuje w kolejny sukces. W zeszłym roku siatkarze wywalczyli w Iranie tytuł mistrza świata. Teraz biało-czerwoni chcą sięgnąć po triumf w mistrzostwach Europy. I jak na razie realizują ten cel perfekcyjnie. Na inaugurację turnieju bez większych problemów pokonali Słowację 3:1. Jeszcze lepiej poradzili sobie z Serbią 3:0. Ich wygraną zakończyło się także starcie przeciwko Francji 3:0. Natomiast w kolejnym spotkaniu zawodnicy Mateusza Grabdy zmierzyli się ze Słowenią. I tym razem Polacy byli górą, choć mecz miał dramatyczny przebieg.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyle zarabia Grbić w reprezentacji Polski. Jak wygląda jego przyszłość? [Sport.pl LIVE]

Polska w półfinale mistrzostw Europy. Kolejny mecz zadecyduje o zwycięstwie w grupie

Środowe spotkanie nie zaczęło się najlepiej dla biało-czerwonych. Rywale od początku byli piekielnie groźni. Dla nich był to mecz o być, albo nie być na tym turnieju. Słoweńcy byli perfekcyjni w ataku, czego nie można powiedzieć o naszych reprezentantach. Przeciwnicy bardzo szybko rozczytali grę Polaków i punktowali blokiem. Ostatecznie set zakończył się ich wygraną 25:20.

Reprezentacja Polski zaczyna domowe MŚ... na wyjeździe. Rywale zapłacili aż 22 mln euro

W drugiej partii doszło do zamiany ról. Biało-czerwoni już na początku zbudowali sobie bezpieczną przewagę. I choć rywale próbowali się do nich zbliżyć, to bezskutecznie. W tym secie Polakom wychodziło niemal wszystko - byli perfekcyjni zarówno w bloku, jak i ataku. Z kolei na zagrywce imponowali Jakub Majchrzak i Mateusz Kufka. Ostatecznie druga odsłona rywalizacji zakończyła się triumfem drużyny Grabdy 25:19.

Kolejna partia potwierdziła, że mecz ma nieprzewidywalny przebieg. Wydawało się, że Polacy, będąc na fali, szybko uporają się z przeciwnikiem. Nic bardziej mylnego. Podobnie, jak w pierwszym secie, tak i w trzecim do głosu znów doszli Słoweńcy. Szybko zbudowali sobie bezpieczną przewagę. W pewnym momencie wynosiła ona już osiem punktów (16:8). Biało-czerwoni nie zamierzali się poddawać i doprowadzili do remisu po 18. Mimo to w końcówce większą precyzją wykazali się rywale i wygrali partię 25:23.

W czwarty set znów lepiej weszli Słoweńcy i zbudowali trzypunktową przewagę. Polacy pokazali jednak ducha walki i wyrównali stan rywalizacji, a następnie to oni przejęli kontrolę nad spotkaniem i wygrali tę partię do 19, czym doprowadzili do remisu w setach 2:2.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Polki wystąpią na MŚ po 12 latach przerwy. Znamy ostateczną kadrę

O zwycięstwie zadecydował tie-break. Walka w nim była bardzo zacięta. Biało-czerwoni zaczęli lepiej tę odsłonę rywalizacji, ale po piętach cały czas deptali im rywale. Jednak Słoweńcom zabrakło sił w końcówce i ostatecznie to drużyna Grabdy przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając do 12. Tym samym Polacy awansowali do półfinału mistrzostw Europy.

W czwartek biało-czerwoni zawalczą o pierwsze miejsce w grupie. Ich rywalem będą Włosi, którzy jeszcze dziś zmierzą się z Serbią.

Tabela polskiej grupy

Polska 11 pkt, 12:3 w setach, (4 zwycięstwa, 0 porażek) Włochy 7 pkt, 8:3, (2 zw. 1 por.) * Słowenia 7 pkt, 8:6, (2 zw. 2. por.) Serbia 3 pkt, 3:6, (1 zw. 2 por.) * Francja 2 pkt, 3:8, (1 zw. 2 por.) * Słowacja 0 pkt, (0 zw. 3 por.) *

* Te drużyny mają jeden mecz mniej od Polski