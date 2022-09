Polscy siatkarze blisko półfinału mistrzostw Europy. Dwa decydujące hity

Reprezentacja Polski do lat 20 celuje w kolejny wielki sukces na imprezie międzynarodowej. W zeszłym roku ci sami zawodnicy wywalczyli w Iranie tytuł mistrzów świata do lat 19. Teraz chcą sięgnąć po triumf w mistrzostwach Europy i póki co są na dobrej drodze, aby zrealizować ten cel.

Reprezentacja Polski do lat 20 nie dała szans kolejnemu rywalowi. Pewna wygrana z Francją

Polacy rozpoczęli turniej od wygranych ze Słowacją (3:1) i Serbią (3:0). W kolejnym meczu rywalizowali z niżej notowaną Francuzami, do których trzeba było jednak podejść z dużym respektem. W poprzedniej serii gier przeciwnicy sprawili bowiem ogromną niespodziankę, gdy, pomimo że przegrywali już 0:2, pokonali faworyzowanych Włochów.

Podopieczni Mateusza Grabdy w tym spotkaniu byli jednak bezbłędni i nie pozwolili rywalom na sprawienie drugiej z rzędu sensacji. Pierwszą partię Polacy wygrali do 20, a wyróżniał się zwłaszcza środkowy Jakub Majchrzak, który zdobył 6 punktów (4 atakiem i 2 blokiem).

W drugim secie nasi siatkarze grali równie dobrze i, pomimo trudnego początku, zwyciężyli do 21. W trzeciej partii przez długi czas mieli bezpieczną przewagę, lecz przeciwnicy potrafili doprowadzić do stanu 22:22. Końcówka należała jednak do Polaków, którzy ostatecznie wygrali 25:23 i mogli cieszyć się z triumfu w całym spotkaniu.

Polacy idą przez mistrzostwa Europy jak burza. Kolejnym rywalem Słowenia

Dzięki tej wygranej Polacy mają bilans 3-0 i umocnili się na prowadzeniu w grupie A. Kolejny mecz nasza reprezentacja zagra w środę 21 września o godzinie 15, gdy zmierzy się ze Słowenią. Rywale w dotychczasowych trzech meczach odnieśli zwycięstwa nad Słowacją (3:0) i Serbią (3:0), ponieśli także porażkę z Włochami (0:3). W ostatniej kolejce w czwartek Polacy zagrają w hitowym starciu z Włochami (20:00).

Polska 9 pkt sety 9:1 (3 zwycięstwa - 0 porażek) Włochy 7 pkt 8:3 (2-1) Słowenia 6 pkt 6:3 (2-1) Serbia 3 pkt 3:6 (1-2) Francja 2 pkt 3:8 (1-2) Słowacja 0 pkt 1:9 (0-3)

Aby awansować do strefy medalowej, Polacy muszą zająć pierwsze lub drugie miejsce w swojej grupie. W zależności od tego, na którym miejscu się uplasują, w półfinale zagrają z pierwszym lub drugim zespołem grupy B. Oto jej tabela:

Belgia 9 pkt 9:1 (3-0) Czechy 6 pkt 6:4 (2-1) Bułgaria 5 pkt 6:6 (2-1) Portugalia 4 pkt 6:6 (1-2) Grecja 2 pkt 3:8 (1-2) Finlandia 1 pkt 4:9 (0-3)

Za to zespoły z miejsc 3 i 4 zagrają o miejsca 5-8.