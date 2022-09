Polki wystąpią na MŚ po 12 latach przerwy. Znamy ostateczną kadrę

Reprezentacja Polski siatkarek po 12 latach przerwy ponownie wystąpi na mistrzostwach świata, które tym razem zostaną rozegrane w Polsce i Holandii, a rozpoczną się już w najbliższy piątek 23 września.

Lavarini powołał ostateczną kadrę na mistrzostwa świata. Nie ma zaskoczeń

Trener reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini podał ostateczną, 14-osobową kadrę na rozpoczynający się za trzy dni turniej. W czternastce tej nie ma niespodzianek, gdyż właśnie w tym składzie Polki przygotowywały się w ostatnich tygodniach do mistrzostw.

Kogo brakuje w drużynie Biało-Czerwonych? Przede wszystkim Malwiny Smarzek, która na własną prośbę opuściła Ligę Narodów, a następnie nie została już dowołana do kadry przez Lavariniego, a także mających problemy ze zdrowiem Martyny Czyrniańskiej oraz Martyny Łukasik. Względem ostatnich mistrzostw Europy do kadry wraca za to rozgrywająca Joanna Wołosz - jedyna w tym gronie siatkarka, która pamięta ostatni występ Polek na MŚ w 2010 roku.

Polki już we wtorek udały się do holenderskiego Arnhem, gdzie zainaugurują mistrzostwa meczem z Chorwacją 23 września. Kolejne mecze Biało-Czerwone rozegrają już w Gdańsku, a ich rywalkami w grupie B będą kolejno reprezentacje Tajlandii (27.09), Korei Południowej (28.09), Dominikany (29.09) oraz Turcji (1.10). Do kolejnej fazy turnieju awansują po cztery najlepsze zespoły z każdej grupy.

Skład reprezentacji Polski kobiet na mistrzostwa świata:

Rozgrywające: Joanna Wołosz, Katarzyna Wenerska.

Libero: Maria Stenzel, Aleksandra Szczygłowska.

Atakujące: Monika Gałkowska, Magdalena Stysiak.

Środkowe: Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Kamila Witkowska, Agnieszka Korneluk (do niedawna Kąkolewska), Anna Obiała (do niedawna Stencel).

Przyjmujące: Monika Fedusio, Zuzanna Górecka, Olivia Różański, Weronika Szlagowska.

Sztab szkoleniowy reprezentacji Polski:

Stefano Lavarini – trener

Nicola Vettori – trener asystent

Krystian Pachliński – trener współpracujący

Bartłomiej Piekarczyk – trener współpracujący

Bartosz Groffik – trener przygotowania fizycznego

Kacper Duda – statystyk/trener współpracujący

Mateusz Janik - statystyk

Krzysztof Zając – lekarz prowadzący

Benita Gabor-Sarnecka – fizjoterapeutka

Dominika Bogaczyk – fizjoterapeutka

Szymon Szlendak – kierownik reprezentacji Polski kobiet

Terminarz Polek w fazie grupowej MŚ: