Wietrzenie szatni w kadrze siatkarzy? Były trener kadry podaje konkretne nazwiska

Ostatnie lata są bogate w sukcesy polskich siatkarzy. Mistrzostwo świata w 2014 i 2018 roku, wicemistrzostwo w 2022 roku. Ponadto udane występy choćby w Lidze Narodów czy brązowe medale mistrzostw Europy. Do pełni szczęścia brakuje jednak udanego udziału na igrzyskach olimpijskich. Ma się to zmienić za dwa lata w Paryżu. Kadra obrała właśnie kurs: medal IO. Zmienić mogą się także nazwiska grające w reprezentacji.

Nikola Grbić dokona kolejnej rewolucji kadrowej? Waldemar Wspaniały nie ma wątpliwości

Były trener reprezentacji Polski, Waldemar Wspaniały, uważa, że niebawem drużyna wicemistrzów świata może przejść kolejną transformację kadrową. - Srebrny medal to duży sukces Nikoli Grbicia i jego podopiecznych, ale to wcale nie oznacza, że zawodnicy wywalczyli sobie pewne miejsce w składzie na kolejny sezon, a proces budowania drużyny na lata jest już zakończony. Pół roku do kolejnego zgrupowania to mnóstwo czasu, a potencjał siatkarski jest w Polsce na tyle duży, że przynajmniej na kilku pozycjach może dojść do sporych zmian - powiedział cytowany przez portal WP SportoweFakty.

Karol Urbanowicz, Jakub Popiwczak czy też Jan Firlej - zdaniem Wspaniałego między innymi ci zawodnicy w najbliższych latach będą stanowić trzon polskiej reprezentacji. Były trener uważa, że do zmian może dojść niemal na każdej pozycji. - Naszym celem jest medal podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku i wszystko powinno być podporządkowane właśnie temu turniejowi.

Grbić już w pierwszym sezonie pracy z Polakami nieco odmłodził kadrę i powołał nowych zawodników. Obecnie ma do dyspozycji ponad 20 zawodników wielkiej klasy, jednak kadra jest znacznie szersza. - To tylko powód do radości, że mamy tak szeroką kadrę, a trener może swobodnie wybierać spośród blisko 20 klasowych zawodników. Inne reprezentacje są skazane na granie żelazną szóstką, ale to bardzo ryzykowna taktyka, bo w razie jednej kontuzji wszystko się może posypać - skomentował Wspaniały.

Przed siatkarzami teraz sezon klubowy. W przyszłym roku docelową imprezą reprezentacji będą mistrzostwa Europy, a za dwa lata igrzyska olimpijskie w Paryżu.