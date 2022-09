Bartosz Kurek w końcu się poddał. Reprezentacja Polski zmienia nazwę. "Zażarło"

W niedzielę w katowickim Spodku polscy siatkarze przegrali z Włochami 1:3 finałowy mecz MŚ 2022. To dla nich koniec reprezentacyjnego sezonu. Z nowym trenerem, Nikolą Grbiciem, zdobyli medale obu imprez - w Lidze Narodów zajęli trzecie miejsce. Dużo ważniejsze mistrzostwa świata skończyli ze srebrnymi medalami. Teraz doceniają ten sukcesy, ale też czują niedosyt. Wszyscy. A najciekawiej mówi o tym wszystkim kapitan Bartosz Kurek.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomek Fornal i Kuba Kochanowski zażartowali z Bartka Kurka. Wszystko nagrał rozbawiony Karol Kłos

Sebastian Świderski wprost o srebrnym medalu: Potrzeba kilku dni

W trakcie sezonu reprezentacyjnego powiedziałeś, że nie chcesz oceniać waszej współpracy z Nikolą Grbiciem. Wtedy stwierdziłeś, że nie ocenia się filmu przed zakończeniem. Co powiesz teraz?

Bartosz Kurek: Skończył się pierwszy sezon serialu i myślę, że jest hitem. Że dobrze się to ogląda, że można tę ekipę lubić i że łatwo się tej ekipie kibicuje, bo jest złożona z megasympatycznych, inteligentnych, fajnych facetów. Myślę, że scenariusz jest okej, reżyseria też dobrze. Aktorzy mogą się zawsze poprawić, tutaj będę szukał naszych rezerw.

Tytuł tego hitu to oczywiście "Gang Łysego" (tak kadra jest nazywana wśród kibiców od czasu igrzysk olimpijskich w Tokio, a do akcji zmieniania zdjęć profilowych na zdjęcie Kurka dołączyli nawet siatkarze)?

- Dobrze, jak już tak musimy, to przyjmijmy tę nazwę i niech to tak funkcjonuje. Długo się przed tym broniłem, ale widzę, że jednak to zażarło. I jeśli tak ma być, to okej. A jeżeli kiedyś mnie już w kadrze zabraknie, to mam nadzieję, że znajdzie się następny łysy. Najwyżej powiem, żeby któryś z chłopaków się ogolił i liderował.

Tak całkiem serio - tobie chyba służy rola szefa gangu, czyli funkcja kapitana?

- A nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym. Nie postrzegam swojej roli jakoś diametralnie inaczej niż we wcześniejszych latach. Nie jestem fanem takiego podejścia, że odpowiedzialność spada na głowę jednej osoby. Według mnie zespoły funkcjonują najlepiej wtedy, kiedy każdy czuje się odpowiedzialny za grupę, kiedy każdy chce dla niej jak najlepiej i nie boi się za nią wziąć właśnie odpowiedzialności.

Po jednym z meczów powiedziałeś, że bycie kapitanem tej kadry to łatwa robota.

- Bardzo łatwa, kiedy ma się taką ekipę. Ci faceci wiedzą, co mają robić. Czasem tylko trzeba ich delikatnie otoczyć opieką, pokazać, że mają na kogo liczyć. Tylko tyle.

Chyba trochę się zmieniłeś jako kapitan?

- Nie sądzę. Za to czas nas wszystkich zmienia. Wiadomo, że z biegiem lat patrzę na różne sprawy inaczej, potrafię do niektórych rzeczy złapać dystans. Ale to są już rzeczy leżące daleko poza boiskiem i poza funkcjami w drużynie.

Włoski mistrz świata wyczekuje duetu Semeniuk - Leon

Wasza drużyna zdobyła srebro mistrzostw świata, ale nikt z tej drużyny nie wygląda na człowieka w pełni zadowolonego. Ty też. I to wiele nam mówi.

- Z jednej strony jestem dumny i przeszczęśliwy, że widzę na twarzach kolegów lekki smutek, bo to pokazuje, że mierzą najwyżej, jak się da. Ale z drugiej strony musimy uważać, żeby nie przesadzić, żeby nie zrobić tragedii z czegoś, o czym wiele reprezentacji marzy i czego nigdy nie jest w stanie osiągnąć. Trzeba znaleźć balans między niedosytem, który będzie nas cały czas napędzał do kolejnego przełamywania swoich barier, a satysfakcją. Trzeba pozostać głodnym, ciągle chętnym do rozwoju, ale też doceniać, że się dobrze wykonało pracę. Nawet jeśli się czuje, że można było jeszcze lepiej.

Czasy się zmieniają - 16 lat temu była euforia po srebrze MŚ, a teraz jest ono odbierane inaczej.

- Czasy się bardzo zmieniły. I mamy naprawdę dobrze. Wiem, jak to było, bo mój tato grał w siatkówkę w czasach, gdy Polska była na peryferiach. Dla niego granie w finale mistrzostw świata to była totalna abstrakcja. A dla nas to jest rzeczywistość. Fajnie, że kolejne pokolenia wzrastają w takim poczuciu i z największymi celami w głowach.

Jak bardzo te czasy się zmieniają? Z czym mierzyła się kadra Polski kilkanaście lat temu, gdy do niej wchodziłeś, a z czym się mierzy dziś?

- Na pewno nigdy mnie nie namówicie, żebym oceniał drużyny z różnych lat, żebym jedną stawiał wyżej, a drugą niżej.

Nie namawiamy. Zastanawiamy się, jak według ciebie reprezentacja ewoluuje, jak funkcjonuje w innych czasach.

- Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale na pewno ta reprezentacja musi się mierzyć z zupełnie innymi wyzwaniami niż tamta, w której grał na przykład nasz prezes, Sebastian Świderski. Wtedy dopiero powstawały media społecznościowe. Bardzo trudno przyłożyć jakikolwiek wzór do tamtego okresu i do aktualnego. To absolutnie różne epoki.

Wymieniłeś social media, bo one was dotykają, wzmagają presję?

- Nie, że dotykają, ale trzeba sobie umieć z tym radzić. Myślę, że rozpoznawalność siatkarzy w latach 90. czy nawet na początku XXI wieku była na innym poziomie niż jest teraz. Przed ćwierćfinałem z Amerykanami nawet z chłopakami rozmawialiśmy o tym, że zmierzą się zespoły, które są w zupełnie różnych sytuacjach. Amerykanie nie mają ligi, w swoim kraju są zupełnie anonimowi. Z drugiej strony jesteśmy my ze swoim potencjałem. To są całkiem inne wyzwania.

Bartosz Kurek? Wielka klasa. Rywal zapamięta go na zawsze

Nikola Grbić mówił nam, że opinie na wasz temat pojawiające się w social mediach mają na was wpływ. Czujesz to jako kapitan?

- Nie sądzę, żeby ktoś miał z tym problem. Koledzy są na tyle inteligentni, że sobie radzą. Ja social mediów nie używam. Nie wchodzę też na strony, dla których wy piszecie, nie czytam artykułów. Raz, że nie jest mi potrzebna zewnętrzna ocena mojej gry, a po drugie - lubię mieć czysty umysł w trakcie turnieju. Teraz czemu nie, mogę sobie usiąść, poczytać, poanalizować i popatrzeć, co piszą kibice, żeby się przekonać czy są z nas zadowoleni, czy nie. Ale takie rzeczy warto zrobić po fakcie. I chłopaki też dobrze o tym wiedzą. Myślę, że trzymają taką dobrą higienę pracy.

Wróćmy jeszcze do trenera Grbicia. To całkiem inny człowiek niż Vital Heynen. Potrafisz porównać, jak się z nimi pracuje?

- To dwie kompletnie różne osoby, dwaj różni trenerzy. Z tym i z tym udało nam się osiągnąć duże sukcesy. Czas Nikoli trwa i myślę, że powinniśmy dać mu teraz wsparcie. My, środowisko siatkarskie. Bo pokazał, że ma pomysł, jak sprawić, żebyśmy wygrywali. A Vital zawsze pozostanie w moim serduchu, w serduchach chłopaków i wiem, że w waszych też. Vital zostawił w naszej drużynie i w naszym kraju cząstkę siebie i za to powinniśmy być mu wdzięczni.

Co w Grbiciu najbardziej ci imponuje, pomaga?

- Bardzo imponuje mi balans, jaki ma między dyscypliną a byciem psychologiem, byciem starszym kolegą, który był w wielu miejscach, wiele widział i potrafi się tym dzielić.

Wy generalnie jesteście grupą kolegów a nie tylko kolegów z pracy?

- Zdecydowanie tak. Ale takie rzeczy się nie dzieją na pstryknięcie palcem. Od "cześć, jestem Bartek" do wygrania igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata trzeba przejść bardzo długą drogę. To jest droga poznawania się i tworzenia więzi, relacji. Na to trzeba czasu.

Nikola Grbić bez nowego klubu. Jedzie do Włoch, nie ma nowego kontraktu z Polską