Włoski mistrz świata wyczekuje duetu Semeniuk - Leon

Reprezentacja Włoch zdobyła mistrzostwo świata w siatkówce, pokonując 3:1 Polskę w katowickim Spodku. Po stronie rywali brylował Simone Giannelli, który został MVP całego turnieju i został wybrany najlepszym rozgrywającym. "Ich zwycięstwo w finale MŚ w katowickim Spodku potwierdziło nie tylko ich wyższość nad innymi na tym turnieju, ale fakt, że w następnych latach też mogą być nie do zatrzymania" - pisze Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl.

Legendarny środkowy czeka na duet Semeniuk - Leon w Perugii. I jest pewny włoskiej dominacji

Andrea Lucchetta rozmawiał z "Przeglądem Sportowym" po zakończeniu mistrzostw świata w siatkówce. Legendarny włoski środkowy uważa, że jego rodacy mogą teraz na lata zdominować siatkówkę reprezentacyjną. - Jest wiele podobieństw do kadry z lat 90. W 1989 r. wygraliśmy mistrzostwa Europy: De Giorgi był rezerwowym rozgrywającym, a ja kapitanem drużyny. Minął rok, wygrywamy mistrzostwa świata i to samo. Drużyna z Simone Giannellim to nowe otwarcie. Oni, pokonując Polaków, zdobyli złoto poza swoim krajem - powiedział.

Lucchetta wskazał też polskich zawodników, którzy zwrócili jego uwagę w całym turnieju. A na kogo najbardziej czeka w lidze włoskiej? - Bardzo dobrze grał Jakub Kochanowski, Paweł Zatorski. Olek Śliwka miał trochę trudności podczas turnieju, ale potrafił grać świetnie. Ja czekam na duet Kamil Semeniuk - Wilfredo Leon w Perugii. Ale uważam, ze Kamil może mieć trudne początki w lidze włoskiej - dodał były mistrz świata i Europy.

Brązowy medalista z igrzysk olimpijskich z 1984 roku odniósł się też do meczu finałowego w katowickim Spodku. - Pamiętajmy, że Włosi przystępowali do niego jako mistrzowie Europy sprzed roku. To, jak nasza reprezentacja rozwijała się w tym turnieju, dało mi przekonanie, że przeciwko Polsce możemy zagrać bardzo dobry mecz. Poza tym nasz zespół potrafi rozgrywać długie i trudne spotkania. Reprezentacja Włoch w ostatnim czasie bardzo poprawiła grę w obronie i skuteczność w ataku. W wielkim finale z Polską było to widać - skwitował Włoch.