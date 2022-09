Nikola Grbić usłyszał pytanie o Wilfredo Leona. Padła zdecydowana odpowiedź

Nikola Grbić został zatrudniony w roli trenera polskich siatkarzy z myślą o igrzyskach w Paryżu, ale oczywistym było, że nie uniknie także oczekiwań odnośnie tegorocznych mistrzostw świata. Tym bardziej, że biało-czerwoni przystępowali do nich jako triumfatorzy dwóch poprzednich edycji, a z powodu wojny na Ukrainie impreza została przeniesiona z Rosji do Polski i Słowenii. Serb nie składał żadnych konkretnych deklaracji. Po awansie do finału stwierdził, że niezależnie od wyniku tego meczu jest bardzo dumny ze swoich zawodników. Po porażce 1:3 z Włochami jednak poczuł rozczarowanie, które utrzymuje się nadal.

"Może za tydzień lub dwa będę w stanie się tym cieszyć"

- Myślałem, że dziś będę czuł się lepiej, ale tak nie jest. Nawet jeśli sam finał mistrzostw świata to sukces. Jestem rozczarowany nie z powodu naszej gry, ale dlatego, że po tym jak graliśmy wcześniej i w jakim stylu doszliśmy do finału, byłem przekonany, że wygramy. W tym momencie czuję się jak bokser po nokaucie, ale prawdopodobnie za kilka tygodni to się zmieni. Może za tydzień lub dwa będę w stanie się tym cieszyć - podsumowuje Grbić.

Obserwując swoich zawodników przy wejściu na podium w niedzielny wieczór dostrzegł u nich rozczarowanie. Zapewnia od razu, że to normalne w takiej sytuacji.

- Graliśmy naprawdę dobrze, bardzo tego chcieliśmy i mieliśmy wielkie wsparcie publiczności. Nie chcę powiedzieć, że Włosi grali perfekcyjnie, ale na pewno bardzo dobrze. Nam zabrakło świeżości. Chyba zbyt dużo energii straciliśmy w ćwierćfinale i półfinale (biało-czerwoni wygrali 3:2 z USA i Brazylią - przyp. red.). Nie mówię jedynie o aspekcie fizycznym, ale i emocjonalnym - analizuje.

Serb - widząc, że jego zawodnicy mają trudności z przeciwstawieniem się będącym na fali rywalom, dokonywał wielu zmian. Łukasz Kaczmarek udanie zastąpił Bartosza Kurka, ale ani on, ani inni rezerwowi nie zdołali pomóc w zatrzymaniu ekipy z Italii.

- Zobaczyłem, że część moich zawodników ma trudności. Chciałem, by mogli trochę ochłonąć. To frustrujące, gdy grasz najlepiej, jak możesz, ale wygrywasz. I było to widoczne w czwartym secie - atakowaliśmy, nakładaliśmy presję, ale nic to nie dało. Trudno grać w takich okolicznościach. Rywale byli silniejsi, a my potrzebujemy cierpliwości w meczach z takimi przeciwnikami - ocenia szkoleniowiec.

Grbić usłyszał pytanie o Wilfredo Leona

Przed MŚ i w trakcie wielokrotnie omawiane były wybory personalne, których dokonał. Najgłośniej było, gdy na ostatniej prostej zrezygnował z Wilfredo Leona. Przyjmujący na początku czerwca poddał się operacji i do ostatniej chwili walczył o miejsce w składzie na docelową imprezę tego sezonu. Grbić jednak uznał, że pochodzący z Kuby gracz nie zdąży na czas. Można się było spodziewać, że przy braku złotego medalu szkoleniowiec usłyszy pytanie o tę decyzję i tak było.

- W finale były momenty, w których Bartosz Kurek - który jest doświadczony, zdrowy, świetnie przygotowany fizycznie i milion razy radził sobie z takimi sytuacjami - miał problemy. Aleksander Śliwka i Marcin Janusz tak samo, wszyscy. A oni byli świetnie przygotowani fizycznie i emocjonalnie oraz grali ze sobą cztery miesiące. Jestem spokojny o tę decyzję. Nie sądzę, byśmy zrobili coś źle w tym względzie - deklaruje Serb.

"Każdy jest generałem po wojnie". Grbić namawiał siatkarzy, by nie czytali komentarzy na swój temat

Leon nie był jedynym nieobecnym, którego nazwisko wielokrotnie pojawiało się w ostatnich miesiącach w kontekście powołań. Grbić zrezygnował m.in. z dwóch kluczowych kadrowiczów ostatnich lat, czyli Michała Kubiaka i Fabiana Drzyzgi. Teraz nie zamierza wracać do oceny tych wyborów.

- Nie jestem w stanie nic zrobić z oczekiwaniami innych. Ktoś mnie nie lubi, bo uważa, że powinni grać Kubiak, Fabian, Leon czy Piotr Nowakowski. Ktoś dopytuje, dlaczego Karol Butyn był na turnieju finałowym Ligi Narodów, a na MŚ już nie. Dlaczego to i tamto. (...) Moim zadaniem jest sprawić, by moi zawodnicy grali najlepszą możliwie siatkówkę. Może Włochy zdobyłyby złoto z Ivanem Zaytsevem w składzie. Tego nie wiem, ale zdecydowali się na grę bez niego, a teraz są mistrzami świata - wskazuje.

Zapewnia, że przed podjęciem ostatecznej decyzji bardzo dużo myślał o poszczególnych kandydaturach , rozmawiał z wszystkimi i starał się spojrzeć na sprawę pod wieloma różnymi kątami.

- Ale w momencie, kiedy została podjęta decyzja, to koniec - nie ma powrotu, nie ma czasu na żałowanie, nie można nic zmienić. Więc jaki to by miało sens? Oczywiście, każdy jest generałem po wojnie. Każdy jest mądry po fakcie. Weźmy udział w loterii, gdy znane są już wygrywające numery - ironizuje szkoleniowiec Polaków.

Dodaje też od razu, że siatkarzom, którzy zaprezentowali się w tym roku w reprezentacji, należą się pochwały za to, co zrobili. Chwali ich za to, jak prezentowali się przez cały sezon. Zapewnia też, że każdy indywidualnie się rozwinął. Wraca również do poruszanego jeszcze przed rozpoczęciem MŚ i w ich trakcie tematu presji. Serb wzbudził wtedy poruszenie wśród dziennikarzy i kibiców, gdy zaapelował o niekrytykowanie jego zawodników po słabszych występach.

- Dziennikarze szukają newsów, chcą otworzyć dyskusję na jakiś temat. Czy powinien być powołany Leon, czy Śliwka powinien grać, a nie Tomasz Fornal itd. To nie tak, że odbieram komuś prawo do wątpliwości, ale jedna rzecz, to je mieć, a druga to pisać artykuł o tym. Potem zawodnicy, których to dotyczy, mogą go przeczytać i komentarze pod spodem. Powtarzam im cały czas - starajcie się o tym nie myśleć, bo takie komentarze przeważnie są niemiłe. Ci wszyscy ludzie nie rozumieją wielu rzeczy, nie mają wystarczająco informacji, by zrozumieć sytuację w szerszej perspektywie - wspomina.

Przypomina, że z niektórymi kadrowiczami pracował wcześniej, gdy przez dwa lata prowadził Grupę Azoty Zaksę Kędzierzyn-Koźle.

- Wiem, jak wielu z nich myśli, więc starałem się ich chronić. Nie będę im mówił, jak mają postępować, ale radziłem im, by czytali tych komentarzy i nie sprawdzali w mediach społecznościowych, czy są lubiani, czy też nie. Bo czytasz o sobie, że nie jesteś wystarczająco dobry lub powinieneś zrobić to czy tamto. Nawet jeśli niektórzy z nich są bardzo doświadczeni, to takie coś nie jest łatwe. Starałem się ich chronić, ale nie jestem w stanie dużo tu zdziałać - zaznacza Grbić.