Heynen pod wrażeniem Polaków. I podkreśla jeden brak. "Tylko tak stanie się kompletna"

Choć polscy siatkarze przegrali finał domowych mistrzostw świata z Włochami, i to dość wyraźnie, to kibice i eksperci w większości potrafią docenić kolejny sukces reprezentacji w ostatnich latach. Jest więcej radości niż frustracji, że to srebrny, a nie trzeci z rzędu złoty medal.

REKLAMA

Zobacz wideo POLSKA - WŁOCHY. Dla nas i tak jesteście MISTRZAMI!!! Co zawiodło?

Heynen o polskich siatkarzach: Pokazali, że są zawodnikami klasy światowej

O przekazanie wiadomości, którą chciałby powiedzieć do zawodników, czy kibiców w Polsce, poprosiliśmy poprzedniego trenera Polaków, Vitala Heynena. - To, co najbardziej chcę przekazać to, żeby w Polsce doceniono fakt, że ten zespół z nowym trenerem, innymi, może niekoniecznie nowymi twarzami, ale bez tak doświadczonych siatkarzy, jak Michał Kubiak, czy Fabian Drzyzga, wciąż był w stanie wejść na szczyt. Polacy znów coś sobie i innym udowodnili. Pokazali, że są zawodnikami klasy światowej - uważa szkoleniowiec, który zdobył z polskimi siatkarzami złoto MŚ w 2018 roku.

Polacy podczas MŚ walczyli nie tylko z rywalami. "Szumi ci w głowie"

"Pewnie wszyscy mieli nadzieję na złoto. I myślę, że była szansa, żeby je zdobyć"

- Wielkie uznania należą się całemu zespołowi, bo zespół to także cały sztab. Wątpię, że zawodnicy mogą być niezadowoleni z tego sezonu. Dla wielu z nich był przecież niesamowity. W kadrze znów zdobyli dwa medale, a mieli jeszcze sukcesy klubowe. Oczywiście, pewnie wszyscy mieli nadzieję na złoto. I myślę, że była szansa, żeby je zdobyć i teraz pewnie trzeba będzie zacząć myśleć nad tym, dlaczego się nie udało. Ale nawet ja jestem teraz daleko od oceniania i wskazywania przyczyny - przyznaje Vital Heynen.

Zastąpił Drzyzgę i poprowadził Polskę do srebra. "Teraz trudno mi o tym mówić"

Heynen wskazuje, co dopełniłoby historię polskich sukcesów w siatkówce. "Wszyscy wiemy"

Co najbardziej cieszyło Belga podczas tego turnieju? - To piękne widzieć, jak niektórzy zawodnicy się rozwijają. Choćby Olek Śliwka, który postawił kolejny krok w dobrą stronę, czy Bartek Kurek, który stał się liderem i prawdziwym kapitanem prowadzącym drużynę - ocenia obecny trener niemieckich siatkarek.

Polska wcale nie przegrała. To srebro może dać więcej, niż dało złoto z 2014 roku

- Widziałem dużo miłych rzeczy, które działy się wokół tego zespołu. Ewolucja tego zespołu wydaje mi się być czymś pozytywnym, podoba mi się obrany kierunek. A teraz? Chyba wszyscy wiemy, że tę historię może domknąć tylko olimpijski medal. Tylko tak stanie się kompletna. Ale dziś to tylko część tego, co powinniśmy widzieć. Polska znów jest przodującym zespołem w światowej siatkówce i to jest absolutnie najważniejsze - podsumowuje Heynen.