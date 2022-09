Bartosz Kurek zachwycił zachowaniem po meczu. Klasa. [WIDEO]

W niedzielę wieczorem reprezentacja Polski zmierzyła się Włochami w finale mistrzostw świata. Niestety drużyna Nikoli Grbicia przegrała to spotkanie 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25) i tym samym nie powtórzyła sukcesu sprzed czterech lat. Włosi z kolei zdobyli pierwszy złoty medal na mundialu od 1998 roku, kiedy to pokonali w finale 3:0 reprezentację Jugosławii.

Bartosz Kurek pocieszał wszystkich zawodników po meczu

Tuż po zakończeniu meczu polscy siatkarze byli wyraźnie podłamani porażką. Uwagę kibiców zwróciło zachowanie najlepszego atakującego mistrzostw Bartosza Kurka. Jak na kapitana reprezentacji przystało, siatkarz podchodził do każdego z kolegów z drużyny i zaczął wszystkich po kolei pocieszać.

Bartosz Kurek skomentował także przegrany finał. - Może nie jest jakoś super różowo, bo z łyżką małego dziegciu, ale też myślę, że musimy zrozumieć, że żyjemy w czasach dużego luksusu, jeśli chodzi o siatkówkę w Polsce. Ten medal to coś, co jeszcze kilkanaście lat temu byłoby nie do pomyślenia, a my to traktujemy jako lekkie rozczarowanie. I dobrze, bo trzeba mierzyć jak najwyżej, ale po czasie przyjdzie chłodna analiza tego turnieju. Myślę, że w naszym wykonaniu był dobry - powiedział Kurek.

O kapitanie polskiej reprezentacji wypowiedział się Nikola Grbić. - Stał się idealnym modelem zawodnika, lidera drużyny. Każdy się w niego wpatrywał. Ale też to jak trenował i jak wszystko robił dla drużyny. Inni szli jego śladem. Oczywiście on jest rozczarowany tak jak ja. Ale jego wartość jest większa niż to, co widać w statystykach - powiedział trener.

Wygrana w finale z Polakami dała Włochom czwarte w historii złoto mistrzostw świata, dzięki któremu awansowali na drugie miejsce w klasyfikacji medalowej wszech czasów (cztery złote i jeden srebrny medal). Polacy z kolei zajmują czwartą pozycję w tym zestawieniu z pięcioma medalami na koncie (trzy złote i dwa srebrne).

