Włosi w ekstazie po finale MŚ 2022. "Polacy musieli się poddać"

Nie tak sobie wyobrażali polscy kibice niedzielny finał mistrzostw świata w siatkówce, w którym reprezentacja Polski przegrała z Włochami 1:3, ale srebrny medal drużyny Nikoli Grbicia wciąż jest wielkim sukcesem. Tym razem jednak świętować mogą Włosi, którzy po zdobytym również w Katowicach mistrzostwie Europy sprzed roku, tym razem okazali się najlepszą drużyną świata.

"Italia krzyczy, Polska znokautowana u siebie"

Włoskie media po triumfie drużyny Ferdinando De Giorgiego znalazły się w stanie ekstazy. "Italia krzyczy, Polska znokautowana u siebie" - raduje się najważniejszy włoski dziennik sportowy, "La Gazzetta dello Sport", który zauważa, że Włosi zostali mistrzami świata po raz pierwszy od 24 lat, gdy ich obecny trener Ferdinando De Giorgi był jeszcze zawodnikiem.

"Niebo nad Katowicami jest bardziej błękitne niż kiedykolwiek. 24 lata po tytule mistrza świata z Di Giorgim na boisku, jego drużyna, mistrzowie Europy, wraca na szczyt światowej siatkówki. Wbrew wszelkim przeciwnościom, tego wieczoru ta grupa stworzyła legendę" - zachwycają się dziennikarze "LGdS". "To nie jest taka sama historia jak w 1990 roku. Jest inna, jak inni są też ludzie, w których DNA jest to, że się nigdy nie poddają i nawet jeśli przegrają, to wypluwają duszę na parkiet" - napisano, dodając, że tego dnia w katowickim Spodku wszyscy ucichli, a "śpiewały tylko Włochy".

"Spodek tego dnia ucichł, śpiewały tylko Włochy. Tutaj zaczęła się kolejna włoska legenda, której celem jest Paryż i która ma na celu napisanie kolejnego ważnego fragmentu w sportowej historii Włoch" - podsumowano.

"Polacy musieli się poddać niebieskiej wyższości"

Także redaktorzy "Corriere dello Sport" nie mogli wyjść z podziwu wobec wyczynu swoich siatkarzy.

"Mistrzowie Świata, Mistrzowie Świata, Mistrzowie Świata. Możemy to krzyczeć, nadymać piersi, być dumni z młodej grupy zbudowanej w niespełna rok przez Fefe De Giorgiego, która zebrawszy prochy naszej reprezentacji po olimpijskim rozczarowaniu, była w stanie ukształtować garść młodych talentów (12 z 14 zawodników na mundialu) sprowadzając ich najpierw na szczyt Europy, a potem na triumf dzisiejszego wieczoru na mistrzostwach świata" - komplementowali swój zespół.

"Czy rok temu ktoś sobie wyobrażał taką reprezentację Włoch? Włosi dokonali historycznego wyczynu, pokonując w Katowicach gospodarzy Polaków i wspinając się po 24 latach na najwyższy stopień podium. (...) Polacy próbowali wszystkiego, ale musieli poddać się niebieskiej wyższości. Jesteśmy najsilniejsi ze wszystkich, niech zabawa się zacznie i trwa długo" - zachwycali się.

"Gorzkie łzy w Katowicach, marzenie Polaków upadło"

W podobnym tonie na triumf siatkarskiej reprezentacji Włoch reagują również inne włoskie media. "Polska musiała się poddać przed Giannellim i jego kolegami z drużyny, którzy dziś wieczorem byli naprawdę niezwykli, dokonując niesamowitego wyczynu, na który wcześniej nikt nie postawiłby choćby euro" - napisał "Tuttosport".

"To był pasjonujący mecz, w którym każdy zawodnik tej niezwykłej grupy mógł wnieść swój istotny wkład. Gorzkie łzy pojawiły się w katowickiej hali, gdzie upadło marzenie Polaków o trzecim z rzędu mundialu" - dodało z kolei "Sky".

Dla reprezentacji Włoch jest to czwarte mistrzostwo świata w historii. Wcześniej "Azzurri" wygrywali je w latach 90. XX wieku - w 1990, 1994 i 1998 roku.