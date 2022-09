Jednoznaczne komentarze po meczu Polska - Włochy w finale MŚ 2022

Finał mistrzostw świata zaczął się dla Polaków znakomicie. Później jednak Włosi byli poza naszym zasięgiem. Rywale skutecznie atakowali i jeszcze lepiej bronili. Słowem: byli zespołem lepszym i na sukces zasłużyli.

Kibice i eksperci w mediach społecznościowych nie załamywali jednak rąk. Docenili nie tylko znakomicie grających Włochów, ale też naszą reprezentację. Bo trzeba to podkreślać: wicemistrzostwo świata to też wielkie osiągnięcie.

"Z tak grającymi Włochami, naprawdę trudno było wygrać. Do tego my zagraliśmy słabszy mecz. Ale szacun za ten finał. Bo przed tymi MŚ finał i tak wzięlibyśmy w ciemno" - napisał Karol Górka ze Sport.pl.

"Polacy wicemistrzami świata! Wielki szacun dla 'gówniarzy' z Włoch za niesamowity finał. A my cieszmy się kolejnym sukcesem! Panowie mają prawo czuć, co tylko chcą, ale my powinniśmy bić im brawo! Co za lata polskiej siatkówki!!!!!!!!!!" - dodał Mateusz Król ze Sport.pl.

"Zasłużyli" - podsumował krótko Przemysław Iwańczyk z Polsatu Sport.

"Dzięki za walkę i srebrny medal. Włosi byli dziś po prostu znacznie lepsi" - dodał Michał Kołodziejczyk z Canal Plus Sport.

"Bronią wszystko, latają po tym boisku, czytają nasza grę, my popełniamy błędy, no i fantastyczny Giannelli robił przewagę. Wicemistrzostwo, po dwóch mistrzostwach to nie jest porażka! To nadal sukces! Brawa dla Włochów!" - to słowa Moniki Płaczkowskiej.

"Skąd to zwątpienie w komentarzach? Jesteśmy wicemistrzami świata! Tak, przegrywamy finał, ale Włosi byli w nim rewelacyjni, zasłużyli - taki jest sport. Gratulacje dla naszych, doceniajmy takie wyniki" - napisał Maciej Krawczyk.

"Cóż, Polska przegrała dziś z wielkim zespołem, grającym siatkówkę bliską ideału. Grande Italia. A Polacy są wicemistrzami świata, niedawnymi dwukrotnymi mistrzami. Obyśmy zawsze, jak już mamy gdzieś przegrać, przegrywali tylko finały i to z takimi rywalami. Gratulacje Panowie" - napisał Żelisław Żyżyński z Canal Plus Sport.

"Lekcja siatkówki od świetnie grających Włochów dla podwójnych mistrzów świata. Przykro patrzeć" - skomentował Grzegorz Kurek.