Ogromne zamieszanie w kluczowym momencie Polska - Włochy. "Żeby tylko nie zjadł tej siatki"

Było 23:21 dla Włochów w drugim secie, a w polu serwisowym był Jakub Kochanowski. Włosi wyprowadzili atak, obijając piłkę o nasz blok. Ta wróciła na stronę Włochów i wydawało się, że pierwsze zagranie Simone Anzaniego było nieczyste, co zgłaszali nasi zawodnicy.

Polscy siatkarze i sztab szkoleniowy domagali się odgwizdania niesionej piłki. Tego sędziowie jednak nie odgwizdali, a akcja trwała dalej. Ostatecznie punkt zdobyli Włosi po ataku z drugiej linii Daniele Lavii. Polacy od razu poprosili o challenge.

Sędziowie nie sprawdzili jednak sytuacji z niesioną piłką, a inny moment tej akcji. Arbitrzy sprawdzili, czy w pewnym momencie Polacy skończyli akcję, czy jeden z włoskich zawodników odbił piłkę nogą. Okazało się, że nasi rywale sytuację wybronili i sędziowie przyznali im punkt.

Kontrowersja w finale siatkarskich MŚ

I zaczęło się wielkie zamieszanie. Polscy siatkarze i sztab szkoleniowy zgłaszali zastrzeżenia do sytuacji sprawdzanej przez sędziów. Nasza drużyna miała pretensje do arbitrów, a do dyskusji włączyli się Włosi. Na parkiecie doszło do słownych przepychanek.

Bardzo mocno w dyskusję włączył się kapitan Włochów - Simone Giannelli. Zawodnik podszedł do siatki i zwracał się w kierunku naszej ławki. - Giannelli mówi coś teraz do Nikoli Grbicia. Żeby tylko nie zjadł tej siatki - wypalił komentujący mecz w TVP Piotr Dębowski.

Sędziowie decyzji już nie zmienili i przyznali punkt naszym rywalom. Włosi objęli prowadzenie 24:21, a chwilę później zakończyli drugiego seta przy swoim serwisie. Po dwóch setach w finale mistrzostw świata był remis 1:1.

Pierwszego seta Polacy wygrali 25:22, drugiego przegrali 21:25.