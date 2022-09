Włosi wskoczyli na kosmiczny poziom. Polacy do niego nie doskoczyli w finale MŚ 2022

Niedzielny wieczór w katowickim Spodku był dla reprezentacji Polski szansą na osiągnięcie sportowej nieśmiertelności. Polscy siatkarze walczyli o historyczny sukces w postaci trzeciego z rzędu tytułu mistrzów świata. W 2014 i 2018 roku w wielkim finale pokonywali Brazylię, najpierw 3:1, potem 3:0, a tym razem ich rywalem w meczu o złoto byli mistrzowie Europy Włosi. To właśnie Brazylijczykom i Włochom udała się wcześniej sztuka wywalczenia trzech złotych medali z rzędu - Włosi trzy kolejne tytuły zdobywali w latach 1990-1998, a Brazylia w latach 2002-10.

Polacy chcieli także zdobyć czwarte siatkarskie mistrzostwo świata w swojej historii, bo przecież raz udało im się ten tytuł wygrać także w XX wieku, a dokładnie w 1974 roku, gdy po złoto sięgnęła drużyna legendarnego Huberta Jerzego Wagnera. Tym razem do Wagnera, Stephane'a Antigi i Vitala Heynena chciał dołączyć Nikola Grbić. Było blisko, ale ostatecznie się nie udało - w finale Włosi byli po prostu lepsi.

Od 17:21 do 25:22. Fantastyczna końcówka Polaków w I secie

Już pierwsza piłka tego spotkania pokazała, że do finału awansowały dwie naprawdę doskonale dysponowane drużyny. Seria fantastycznych obron z obu stron zakończyła się skutecznym atakiem Aleksandra Śliwki i pierwszy punkt padł łupem biało-czerwonych. Efektownych akcji od początku nie brakowało, a w pierwszym fragmencie tego meczu drużyny szły "punkt za punkt".

Po udanych kontratakach Bartosza Kurka i Śliwki Polacy wyszli na prowadzenie 13:11, ale chwilę później na potrójnym bloku Kurek uderzył po siatce w aut i było po 13. W tym momencie inicjatywę na parkiecie zaczęli przejmować Włosi. Błąd techniczny Kurka dał im dwa punkty przewagi (14:16) i Grbić musiał prosić o czas. To nie pomogło - niedługo potem fantastycznego asa serwisowego zagrał Alessandro Michieletto i z dwóch zrobiły się cztery punkty różnicy (17:21).

Kolejny czas Grbicia potwierdzał, że to Włosi pewnie zmierzali do zwycięstwa w pierwszej partii, ale Polacy zakończyli ją fantastycznie. Kiwka w kontrze Śliwki, autowy atak Daniele Lavii, a po chwili także as serwisowy Mateusza Bieńka sprawiły, że szybko z czteropunktowej przewagi Włochów nic nie pozostało (21:21).

Śliwka miał po chwili jeszcze jedną piłkę w górze, jednak spudłował. Nic jednak wielkiego dla Polaków się nie stało, bo ten błąd przyjmującego okazał się jedynym punktem zdobytym przez Włochów w trakcie dziewięciu ostatnich piłek pierwszej partii. Po chwili biało-czerwoni, po kontratakach Kurka i Śliwki, zdobyli trzy punkty z rzędu i mieli dwie piłki setowe (24:22), a seta zakończyli znakomitym blokiem Śliwki i Kochanowskiego na Romano. Seria 8:1 w samej końcówce pozwoliła Polakom wygrać do 22.

Drugi dla Włochów. Zabójcze zagrywki Giannellego

Drugi set rozpoczął się od trzech punktów z rzędu dla Polski, ale Włosi po bloku na Kurku szybko doprowadzili do remisu 7:7. Przy stanie 9:8 znów świetnym okiem przy "challenge'u" popisał się Grbić, który zauważył dotknięcie siatki Lavii i zamiast remisu 9:9 zrobiło się 10:8 dla Polski. To jednak nie potrwało zbyt długo, gdyż po asie Simone Giannellego, który robił największą szkodę Polakom w zagrywce ponownie było równo (10:10).

W kolejnych piłkach z kolei kolejny polscy skrzydłowi zaczęli gasnąć. Grbić najpierw ściągnął z parkietu Kurka, który ewidentnie się zaciął w ataku, ale jego zastępca Łukasz Kaczmarek skończył w świetnym stylu kilka trudnych ataków. Po potrójnym bloku na Lavii Polacy prowadzili 16:13 i wówczas Ferdinando Di Giorgi poprosił o czas. To się opłaciło, bo Włosi zdobyli trzy kolejne punkty i ponownie był remis. Dla losów drugiej partii decydujące było jednak to, że przy stanie 20:19 na zagrywce znów pojawił się Giannelli. Włoski rozgrywający zaczął od asa, a następnie tak utrudniał grę Polakom, że po błędzie Kamila Semeniuka i bloku na Kaczmarku zrobiło się 20:23.

Włosi tego już nie zmarnowali i nie zmienił tego nawet bardzo długi, choć nieskuteczny challenge Polaków przy piłce setowej (21:24). Mistrzowie Europy zdołali zablokować Semeniuka i wygrać tę partię 25:21.

Dominacja Italii w III secie

W trzecim secie Polacy znów zaczęli nieźle. As Marcina Janusza i blok na Romano dały wynik 4:2, a później autowy atak Alessandro Michieletto nawet prowadzenie biało-czerwonych 7:4.

To był jednak koniec dobrych wiadomości, bo po czasie dla Włochów set zupełnie się odwrócił. Mistrzowie Europy szybko wyrównali wynik, a po kolejnych błędach w ataku Bieńka i Kurka prowadzili 9:8. Później dwa kontrataki świetnie wykończył Michieletto i Włosi przejęli inicjatywę w tej partii na stałe (11:13). Przez kilka piłek Polacy byli w stanie utrzymywać tempo rywala, który jednak prezentował się dużo lepiej. Po stronie biało-czerwonych zawodzili skrzydłowi - Kurek, Śliwka i Semeniuk mieli problem ze skończeniem ataku, a Włosi z tego skrzętnie korzystali.

Od stanu 15:16 rozpoczęła się absolutna dominacja Italii i mimo wymiany niemal całego składu przez Grbicia, rozpędzonych Włochów nie dało się już w tym secie zatrzymać. Polacy zdobyli w nim już tylko trzy punkty, a mistrzowie Europy zwyciężyli niezwykle przekonująco, do 18.

Trzeciego z rzędu tytułu nie będzie, ale srebro to wciąż świetny wynik

Polscy siatkarze znaleźli się pod ścianą. Grbić zostawił na czwartego seta Kaczmarka i Fornala, ale po wyrównanym początku Włochom znów udało się odskoczyć na cztery punkty (6:10). Mistrzowie Europy świetnie przyjmowali, a to była woda na młyn doskonale dysponowanego rozgrywającego Giannellego. W polskim zespole z kolei brakowało choćby jednego zawodnika, na którym można było oprzeć grę w ataku. Bo pomimo problemów w przyjęciu, to nawet gdy ono się pojawiało, Polacy mieli ogromny kłopot ze skończeniem piłki, a to rozsypywało im cały plan na to spotkanie.

W połowie seta na parkiet wrócił Kurek. Jego as serwisowy na 10:13 dał jeszcze pozytywny sygnał biało-czerwonym. Później trzy punkty straty były także po punktowej zagrywce Bieńka (13:16), a następnie po asie Fornala (16:19), ale w ataku dalej były wielkie problemy. Tak się z Włochami wygrać nie dało. Rozpędzeni rywale, którzy tego dnia zagrali absolutnie znakomite zawody, wygrali czwartego seta i po zdobytym rok temu mistrzostwie Europy w Katowicach, tym razem w Spodku sięgnęli po mistrzostwo świata.

Polakom nie udało się zdobyć trzeciego z rzędu mistrzostwa świata. Biało-czerwoni przegrali z Włochami 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25) i muszą tym razem zadowolić się srebrnym medalem. I to wciąż jest znakomity wynik, bo przecież Polacy przystąpili do tego sezonu bez kontuzjowanego Wilfredo Leona, a także kilku doświadczonych siatkarzy, których dotknęła zmiana pokoleniowa po igrzyskach w Tokio. Polacy grali z debiutującym na takiej imprezie rozgrywającym Januszem, a także przyjmującymi, którzy jeszcze nie mieli okazji grać w takim wymiarze na turnieju tej rangi. I choć bardzo byśmy tego chcieli, wszystkiego od razu mieć nie można, a głównym celem jest przecież przełamanie niemocy olimpijskiej za dwa lata w Paryżu.