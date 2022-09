Rekord oby nie do pobicia! Ceny biletów na finał MŚ siatkarzy wzrosły niebotycznie

To najbardziej wyczekiwane siatkarskie wydarzenie roku - bez żadnych wątpliwości. W finale domowych mistrzostw świata Polacy zagrają z Włochami i powalczą o zdobycie trzeciego z rzędu złota tej imprezy. Walkę o przejście do nieśmiertelności zawodników trenera Nikoli Grbicia chce oczywiście obejrzeć o wiele więcej kibiców niż może pomieścić legendarny katowicki Spodek. A ceny wejściówek po wygranej z Brazylią poszybowały jeszcze wyżej niż można się było tego spodziewać.

"Bilety na siatkówkę wyprzedane". Ale pod Spodkiem pliki banknotów niemal wypadają z portfeli

Już w sobotę pod Spodkiem można było spotkać osoby, które sprzedawały bilety na finał. We wcześniejszych dniach pojawiały się nawet za półtora tysiąca złotych, a teraz za tysiąc. - Podeszło do mnie z piętnaście osób. Nikt nie powiedział "Co tak dużo? Obniż pan" - mówił nam Marcin, który właśnie za tyle chciał sprzedać wejściówki na mecz o złoto tych MŚ.

W niedzielę tych, którzy chcieli odkupić bilety i sprzedających też nie brakowało. I to pomimo deszczu. Oczywiście, nikt nie wyjmował wejściówek przed wejściem pod zadaszoną przestrzeń pod halą. Tych, którzy liczyli na oficjalną drogę kupna biletów witał napis "Bilety na siatkówkę wyprzedane". Ale tuż obok nich kilka osób otoczyło mężczyznę, który wyjmował bilety ze sporego plecaka. Chwilę później kibice już szeleścili plikiem banknotów, które niemal wypadały im z portfeli. Ceny? Za każdym razem ponad tysiąc, czasem nawet 2,5, albo 3 tysiące złotych.

Rekord oby nie do pobicia! 11,5 tysiąca za bilet na finał MŚ Polaków

Bilety do kupienia pod halą to jednak jedno. Można je także kupić na stronach odsprzedażowych. Na jednej z nich - alebilet.pl - w dniu finału padł rekord, miejmy nadzieję, nie do pobicia. Bilet na niedzielne spotkania został wystawiony za 11,5 tysiąca złotych! Na tę kwotę składało się 10 tysięcy opłaty za bilety i 1,5 tysiąca za zamówienie.

Organizatorzy zapowiedzieli, że na finale spodziewany jest oczywiście komplet widzów. Przypomnijmy, że jeśli ktoś nie może oglądać spotkania wewnątrz hali, bo nie zdążył kupić biletów, a chciałby się znaleźć wokół hali, śledzić spotkanie i poczuć atmosferę MŚ siatkarzy w Polsce, to można wejść do strefy kibica zlokalizowanej pod Pomnikiem Powstańców Śląskich, kilkaset metrów od hali.

Początek spotkania Polska - Włochy w finale siatkarskich MŚ zaplanowano na godzinę 21. Relacja na żywo na Sport.pl.